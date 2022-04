Putyin új parancsnokot nevezett ki az ukrajnai műveletek irányítására

Az orosz csapatokat korábban Szíriában vezető Dvornyikov hírhedt a civilek elleni kegyetlenkedéseiről.

Alekszandr Dvornyikov hadseregtábornokot nevezte ki az ukrajnai műveletek irányítására Vlagyimir Putyin orosz elnök – közölte vasárnap Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a The Guardian beszámolója szerint.

Mint Sullivan mondta, az orosz csapatokat korábban Szíriában vezető Dvornyikov hírhedt a civilek elleni kegyetlenkedéseiről, ennélfogva hasonlóra lehet számítani ebben az esetben is.

A nemzetbiztonsági tanácsadó a CNN-nek úgy nyilatkozott:

Dvornyikov 1982-ben szakaszvezetőként kezdte katonai pályafutását. Harcolt a második csecsen háborúban, és számos vezető tisztséget betöltött, mielőtt 2015-ben a szíriai orosz csapatok élére nevezték ki. Putyin 2016-ban az egyik legnagyobb kitüntetéssel, az Oroszország Hőse címmel tüntette ki.

Dvornyikov 2016 óta a déli katonai körzet parancsnoka is.

Egy európai tisztségviselő a CNN-nek azt mondta, hogy a kinevezés arról tanúskodik, hogy „az oroszok beismerik: rendkívül rosszul haladnak a dolgok, és valamit másképp kell csinálniuk”. „A szokásos módon cselekszenek” – tette hozzá.

