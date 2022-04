Az osztrák kancellár Moszkvába utazik Putyinhoz

A látogatás szokatlan lépésnek Nehammertől, egyfajta hídépítésnek tekinthető a katonailag semleges Ausztria részéről Európa keleti és nyugati része között.

Moszkvába utazik hétfőn Karl Nehammer osztrák kancellár, aki találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy megpróbáljon párbeszédet kialakítani vele – írja a Bloomberg.

A látogatást Nehammer jelentette be újságíróknak, továbbá beszámolt róla a Twitteren is kijevi látogatásáról visszatérve, ahol ukrán vezetőkkel találkozott, és szombaton meglátogatta Bucsát, ahol több tucat civil halottra bukkantak az orosz csapatok kivonulása után.

Az osztrák kancellár kijevi útja során találkozott Denisz Smihal ukrán miniszterelnökkel is, aki Twitter-bejegyzésében arról számolt be, hogy a találkozó során hangsúlyozta a nyomásgyakorlás szükségességét a háború befejezése érdekében, továbbá megvitatták az Ukrajna helyreállítását célzó tervet és alapot.

Held a meeting with the Federal Chancellor of ???????? @karlnehammer in #Kyiv today. Thanked for support and consistent implementation of #EU sanctions against rf. Stressed the need to increase pressure to end the war. Discussed ???????? recovery plan and fund, developing by the Government. pic.twitter.com/glv9U0YD6x