Nehammer Putyinnak: az Oroszország elleni szankciók mindaddig folytatódni fognak, ameddig Ukrajnában emberek halnak meg

Az Ukrajna elleni orosz invázió óta először járt nyugati politikus vendégségben Vlagyimir Putyinnál.

Karl Nehammer hétfő délután tárgyalt az orosz elnökkel. A kancellári hivatal tájékoztatása szerint a megbeszélés 75 percig tartott. Az osztrák kancellár legfontosabb üzenete az volt Putyinnak, hogy a háborúnak minél előbb véget kell érnie, mert egy háborúban mindkét fél csak veszíteni tud. Kihangsúlyozta azt is, hogy az Oroszország elleni szankciók mindaddig folytatódni fognak, ameddig Ukrajnában emberek halnak meg a háború miatt. Nehammer a Bucsában és más városokban elkövetett háborús bűncselekményekről is beszélt az orosz elnöknek, illetve arról is, hogy nemzetközi vizsgálatra lesz szükség.

Az Európai Bizottság előzőleg visszafogottan reagált a vizit tényére, Olaf Scholz német kancellár ugyanakkor üdvözlendőnek nevezett minden, a háború lezárására vonatkozó kezdeményezést. Ausztriában is bírálatok érték Nehammert a moszkvai út miatt, szakértők szerint a hat hónapja hivatalban lévő osztrák kancellár politikailag súlytalan a közvetítéshez, alkalmat teremt viszont Putyin számára, hogy fotózkodjon vele, cáfolandó nemzetközi elszigeteltségét.

Nehammer előzőleg Kijevben járt, szombaton 45 percig tartott az osztrák kancellár négyszemközti megbeszélése Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a kijevi elnöki palotában. Alapvetően az Ukrajnával való szolidaritást, együttérzést fejezte ki Nehammer, aki éppen úgy, mint a kíséretében lévő újságírók, tanácsadók golyóálló mellényt viselt, s természetesnek vette, hogy a küldöttség nehézfegyverzetű ukrán katonák védelme alatt a hátsó ajtón keresztül jutott be Zelenszkijhez. A fáradt arcú, rövidujjú inget viselő ukrán politikus nagyra értékelte az osztrák gesztust, s atekintetben is megértőnek mutatkozott, hogy Bécs továbbra sem mond le az orosz kőolaj és földgáz importjáról. Zelenszkij tudomásul vette az osztrák érvelést, miszerint az energiaszankció többet ártana Ausztriának, mint Oroszországnak.

A kancellár egyéb segítséget ígért, így 20 mentőautó és tűzoltóautó szállítását. Bejelentésével egyidőben Christoph Schönborn bíboros , az osztrák katolikus egyház feje Bécsben 10 mentőautót áldott meg. Hamarosan Ukrajnába indítják őket, gyógy- és kötszerekkel megrakodva. Az osztrák kancellár külön listát kért az ukrán elnöktől, amelyen részletezik, milyen szállítmányt igényel a háború sújtotta ország. Bejelentette, hogy az osztrák nagykövetség hamarosan visszatelepül Kijevbe.

Karl Nehammer találkozott Kijev polgármesterével, Vitalij Klicskóval is, akinek elmondta: Ausztria politikailag semleges ország ugyan, de morálisan nem, kiáll a megtámadott Ukrajna mellett, ahonnan több tízezer embert már befogadott, s segíti a felnőttek elhelyezkedésében is a diákok oktatásában. Nehammer Bucsába is ellátogatott el, ahol négyszáz civilt gyilkoltak meg. Az osztrák kancellár élete legmegrendítőbb látványának nevezte a látottakat, s gyertyát gyújtott az áldozatokért.

Múlt héten az osztrák külügyminisztérium négy orosz diplomatát utasított ki, hármat a bécsi követségről (köztük a védelmi attasét) és egyet a salzburgi konzulátusról. A kiutasítás két héttel azután történt, hogy az Európai Unió számos országa lépett ugyanígy. Az oroszbarát osztrák szélsőjobboldali párt vezetése a semlegességgel összeegyeztethetetlennek minősítette a kancellár ukrajnai útját, a liberális Neos pedig a szociáldemokratákat bírálta. Az SPÖ ugyanis megakadályozta, hogy Zelenskij beszédet mondhasson a bécsi parlamentben, s az orosz diplomaták kiutasítását is kifogásolta.

„Ausztria nem veszi észre, hogy lassan egyedül marad Európában, legfeljebb az olyan autoriter demokráciákkal árul egy gyékényen, mint amilyen Magyarország.“ Ezt állapítja meg a profil című bécsi hetilap főszerkesztője, s így folytatja: “ A semlegesség 1955-ben kényszerű hazugság volt, később a gyávaság beismerése...Egy márciusi felmérés szerint a neutralitás az osztrákok 91 százalékának fontos vagy nagyon fontos.“