Zelenszkij szerint offenzívára készülnek az oroszok, nem szüntetik be hadműveleteiket a béketárgyalások miatt

Indul az utolsó harc Mariupolért, ahol becslések szerint több tízezren haltak meg.

Több ezer orosz katona gyülekezik keleten, hogy támadást indítson - jelentette ki az ukrán elnök hétfőn a dél-koreai parlament előtt tartott beszédében.

Volodimir Zelenszkij a Reuters beszámolója szerint arra kérte Szöült, hogy adjon meg minden lehetséges katonai segítséget. Kitért arra is, hogy Mariupol városát lerombolták.

Az ukrán fegyveres erők 36. tengerészgyalogos dandárja azt közölte, hétfőn lesz az utolsó csata a városért, mivel fogytán vannak a lőszerrel, emellett az orosz erők teljesen körbezárták őket. Bírálták a az ukrán katonai vezetést is, amiért nem támogatta őket.

A brit hírszerzés azt közölte, hogy az ukrán erők már több orosz támadást is visszavertek a keleti régiókban. A megszállók továbbra is arra törekednek, hogy ellenőrzésük alá vonják Mariupolt, amelyet az oroszok kulcsfontosságú pontnak tartanak a keleti és nyugati területek közt. A várost hetek óta hevesen ostromolják, szinte nincs olyan épület, melyen ne látszódna meg a háború nyoma. Az ágyúzás viszont tovább folytatódott Donyeck és Luhanszk megyékben. Mindezt utóbbi megye kormányzója is megerősítette.

- mondta, majd ismételten sürgette a civileket, hogy hagyják el a harcok sújtotta területeket. Egyre több nyugati és ukrán tisztviselő azzal számol, hogy Putyin Kelet-Ukrajnára összpontosítja erőit, hogy itt tudjon valamiféle olyan eredményt elérni, melyet aztán győzelemként tud odahaza eladni. Ennek ellenére Ramzan Kadirov csecsen hadúr azt közölte, hogy az orosz erők nemcsak Mariupol, hanem Kijev és más ukrán városok ellen is offenzívát indítanak.

Ugyanakkor egy biztosnak tűnik: az orosz előrenyomulás nem fog leállni a béketárgyalások idejére. Szergej Lavrov külügyminiszter arról beszélt az állami tévében, ennek ellenére folytatják a béketárgyalásokat, mivel nem lát okot, hogy ne folytassák azokat. Moszkva egyúttal visszautasította, hogy Ukrajna és a Nyugat háborús bűnök elkövetésével vádolja az orosz erőket. Újfent tagadták, hogy civileket vettek volna célba és azt hangoztatták, céljuk a demilitarizáció, valamint a veszélyes nacionalisták kiszorítása Ukrajnából. Azonban Annalena Baerbock német külügyminiszter az európai miniszterek luxemburgi találkozója előtt elmondta, hogy Berlin „súlyos jeleket” lát arra vonatkozóan, mely szerint háborús bűncselekményeket követtek el az országban.

Közben az osztrák kancellár pár nappal azután, hogy Kijevbe látogatott, hétfőn már Moszkvába utazott, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon a háború befejezéséről. „Ennek véget kell vetni” - írta Twitter-oldalán Karl Nehammer. A horvát külügyminisztérium közben azt közölte, hogy Zágráb kiutasította az orosz nagykövetség 24 diplomatáját, válaszul Ukrajna megszállására, illetve tiltakozásul az ott elkövetett bűncselekemények miatt.