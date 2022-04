Akár a törvénnyel is szembemegy a II. kerületi önkormányzat, hogy fákat ültethessen a Margit körútra

Az autók kiszorításról viszont továbbra sincs szó a Margit negyed programban.

Több szálon szövődik tovább a 2020 őszén elindított Margit negyed program. A Margit körút és környékének újbóli felvirágoztatása érdekében már módosították a kerületi vagyonrendeletet, így jelentős, akár 90 százalékos kedvezmény adható azoknak a bérlőknek, akik a program céljait elfogadva közösséget erősítő, segítő céllal hasznosítják az önkormányzati bérleményeket.

– Az eddig lebonyolított helyiségbérleti pályázatokra összesen 235 ajánlat érkezett, eddig 6 üzletnek sikerült gazdára találnia és további 12 szerződésről tárgyalunk – válaszolta a Népszava kérdésére Őrsi Gergely II. kerületi polgármester a hétfői háttérbeszélgetésen. A fő cél a negyed kulturális és közösségi életének felpezsdítése, de az sem mellékes, hogy a bérlemények kiadásával az önkormányzat jelentős rezsi és közös költség megfizetése alól mentesül. Az üres helyiségek egy része rossz állapotban van. A bérlők által elvégzett felújítás – ennek költsége leszámítható a bérleti díjból – önmagában százmilliós értéknövekedést jelent a kerületnek, amely a kirakatok kialakítását szakmai- építészeti tanáccsal segíti, abban bízva, hogy előbb-utóbb megszűnik a jelenlegi portál-káosz.

Az önkormányzati program már a magántulajdonban lévő helyiségek kiadására is hatással van. A negyed egészében 2021 óta összesen 19 üres – részben önkormányzati, részben magántulajdonú üzlethelyiségnek akadt új bérlője – tette hozzá Ongjerth Richárd, a program szakmai vezetője. Az új bérlők között van a Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány, amely a kerületi lakáspolitika kialakításában segédkezik, a KÉPEZŐ művészettörténeti ismeretterjesztő foglalkozásokat és tehetséggondozást vállal a kerületi iskolákban, de akad vintage shop, számos étterem, kávézó és négy galéria is. A negyed az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválba is bekapcsolódik. A szerdán megnyíló Margit Negyed Nappalija nevű új közösségi tér házigazdája és szervezője is a fesztivál egyik eseményének. Az új átmeneti hasznosítású tér co-working irodaként is működik és helyet ad a társasházakat célzó „Közös élet a küszöbön túl” címet viselő programnak.

A társasházak együttműködésére nagyon számít a kerület. Tavaly homlokzatfelújítási pályázatot írtak ki a lakóközösségeknek, az idén a vakolat nélküli házak megtisztításához adnak támogatást. De fontos szerepet szánnak nekik a most induló Margit körút zöldítő programban is, hiszen a növények gondozását nagyrészt rájuk bíznák. A negyed felfutásához nagy szükség lenne forgalomcsillapításra és zöldítésre, a fák sokat szelídítenének a sztráda-látványon. A kerület tucatnyi fa ültetését tervezi az idén. A Főkert már elkészítette a kiviteli terveket is, a fásítás- zöldítés 100 millió forintos költségét zömében a kerületi önkormányzat fizeti.

– Ha kell harcba szállunk a fákért – jelentette ki Őrsi Gergely, aki magyarázatul hozzáfűzte: a fák védelmét csupán egy kormányrendelet szolgálja, amelyet felülír a közművek telepítéséről szóló törvény. Az ebben szereplő meglehetősen régi szabványok alapján jelentős védőtávolságokat állapítanak meg, amely miatt gyakorlatilag nem ültethető új fa a körúton. Ez az erős korlátozás ma már felesleges a polgármester szerint, hiszen vannak olyan megoldások, amelyekkel a közművek védelme is biztosítható, de megférnek egymás mellett a fák és a közösségi közlekedés is. Jó példa erre a Károly körúti villamospálya. A Margit körút mellé oszlopos gyertyánokat ültetnének – akár a törvényben szereplő szabványok ellenében –, amelyek karcsú lombozata szintén elég helyet hagy a villamos felsővezetékeknek. A parkolást gátló zöld oszlopok helyére virágládákat és növény kazettákat helyeznek ki, amelynek költségeit egy a negyedben is építkező ingatlanberuházó fizeti. A zöldítés a Szász Károly és a Kapás utca között indul: összesen 3248 darab évelő és 1970 darab hagymás növény ültetését tervezik a Margit körút páros oldalán a 12-48 házszámok előtt. A zöldített terek új utcaburkolatot is kapnak, amellyel lehetővé válik, hogy a későbbiekben könnyebben, valamint kisebb zaj- és porterhelés mellett válnak javíthatóvá a közművek. A forgalomcsillapítás lehetőségét azonban még nem sikerült megtalálni, egyelőre biciklisáv sem lesz a Margit körúton.