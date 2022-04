Fertálymester, hegesztő és becsületsértő is érkezik az Országgyűlésbe

Szinte kizárólag a közigazgatásból vagy annak közeléből érkezik a T. Ház 44 újonc képviselője.

A 199 tagú parlament tagjai közül negyvennégy olyan képviselővel találkozhatunk, akik új arcok lesznek a minden bizonnyal 30 napon belül megalakuló T. Házban. A Fidesz új, 135 tagú frakciójában mindössze 16 újonc foglal majd helyet, az összefogott ellenzéki pártoknál viszont sokkal nagyobb arányban bíztak a „nullkilométeres” képviselőkben. Az összesen 57 ellenzéki honatyából ugyanis 25 még nem ült a T. Házban. A szélsőjobboldali Mi Hazánk 6 parlamenti tagjából hárman lesznek újak.

A Fidesz újoncai szinte kizárólag a közigazgatásból vagy annak közeléből érkeznek, de az ellenzéknél sem hemzsegnek a civilek. Szinte feldobja a szürke eminenciások listáját a miskolci Kovács Zsolt, aki 2015-ban tett szert országos ismertségre. Kriza Ákos néhai polgármester kabinetfőnökeként ugyanis ittasan verekedésbe keveredett egy helyi fesztiválon, majd a mentőket és rendőröket is szidalmazta, utóbbiak be is kasztlizták egy éjszakára. Emellett Kovácsot egy másik ügyben becsületsértésért félmilliós büntetésre ítélték. Most szerencséje lett: a Fidesz-listájáról képviselőséghez jutott.

Az országgyűlés új tagjai közé összesen öt polgármestert szavaztak be a választók. A kormánypárt Keszthelyen és Mezőtúron is a város első emberét küldte csatába az ellenzéki összefogás ellenében. A Balaton parti város vezetője, a közgazdász végzettségű Nagy Bálint mindössze harmadik éve viseli hivatalát. Neve akkor került az országos sajtóba, amikor tavaly kiderült, hogy ő és alpolgármestere összeférhetetlen felügyelő bizottsági- és igazgatósági tagságokat vállat önkormányzati cégekben, amelyekről a botrány hatására lemondtak. A mezőtúri polgármestert, Herczeg Zsoltot a hivatali visszaéléssel vádolt és hat év letöltendővel fenyegetett Boldog István körzetében nyert egyéniben. Herczeg 2010 óta vezeti a várost, korábban a városi vízmű igazgatója volt.

Márki-Zay Péter, az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltje, hódmezővásárhelyi polgármester a városában épphogy legyőzte Lázár Jánost, de az exminiszter a többi körzetben győzött, így simán megverte egyéniben Márki-Zayt. Az ellenzéki politikus ettől még lecserélhette volna a hivatalát, de lapunknak is elmondta: marad polgármester. Ásotthalom első embere azonban a parlamentet választotta. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke listáról, annak vezetőjeként kerülhet be az országgyűlésbe. Szintén a Mi Hazánk listájáról jutott be a Nógrád megyei Cserháthaláp polgármestere, Dócs Dávid.

Csúcsbürokrata is képviseli a Fidesz szavazóit majd a következő négy évben. Az egyéniben diadalmaskodó Pajtók Gábor a Heves Megyei Kormányhivatal kormánymegbízotti pozíciójából kerül a parlamentbe. A mezőkövesdi születésű, jogász végzettségű Pajtók korábban a Tokaj Kereskedőház, illetve több, önkormányzati cég igazgatóságában és felügyelőbizottságban foglalt helyet, továbbá fertálymesterként az Egri Fertálymesteri Testület tagja. A fertálymesterek olyan tisztségviselők voltak, akiket a rangos polgárok közül a település közrendjének felelősévé választottak, főként a mezővárosokban. Ennek a pozíciónak természetesen mára már csak jelképes szerepe van.

Négy új roma tagja is lesz az új országgyűlésnek. A Fidesz listájáról került be Sztojka Attila, aki a Belügyminisztérium kötelékében a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos. Sztojka – mint azt a Népszava cikksorozatban felderítette – szerződéseket ígért „körön belül” lévő roma vezetőknek, illetve azt is fejtegette, hogy „BM-sként mindenkiről mindent tud”. Ellenzéki listáról került be a salgótarjáni Berki Sándor. A 44 éves, asztalos és hegesztő végzettségű Berkit a Párbeszéd hívta a politikába, egy interjúban pedig arról beszélt, hogy nem romapolitikus, hanem roma származású politikus szeretne lenni. A Jobbik a szegvári roma önkormányzat vezetőjét, a közgazdász végzettségű Varga Ferencet, a Momentum pedig Lőcsei Lajost a párt roma programjának egyik kidolgozóját juttatja a parlamentbe.

Korábbi újságírók közül ketten is ellenzéki mandátumhoz jutottak. A DK listájáról Kálmán Olga, egyéni mandátummal pedig a Szikra Mozgalomból ismert Jámbor András kezdheti meg képviselői munkáját. (Sport)riporteri múltja Menczer Tamásnak is van, ő 2015-ig az MTVA munkatársa volt, azóta a Külügyminisztériumban dolgozik, jelenleg államtitkár. Pest megyében egyéniben Szél Bernadettet ütötte ki.

Alakulóülés: még egyeztet a ellenzék

Egyeztetést kezdeményezett Fekete-Győr András és Hadházy Ákos a többi ellenzéki párttal. A Momentum parlamentbe jutott képviselői azokról a javaslatokról tárgyalnának, amelyekkel szerintük el lehet kerülni, hogy a mandátumok felvétele után "díszletellenzékként" legitimálják a Fidesz hatalmát. Ennek szerintük az egyik módja az, ha nem vesznek részt a T. Ház alakulóülésén. Hadházy már 2018-ban sem volt ott, esküjét később tette le. Idén is ezt tervezi, a Momentum frakciójával együtt.

Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az ellenzéki oldalon sok követőjük nem lesz, az MSZP például azt közölte az ATV-vel, hogy nagy valószínűséggel beülnek az alakulóülésre, de még egyeztetnek a többiekkel. A mandátumok át nem vétele ugyanakkor a jelek szerint nem opció náluk, szerintük a legnagyobb szívességet tennénk meg a Fidesznek, ha kivonulnánk a parlamentből, ugyanis onnantól kezdve „pár perces üléseken, nagy egyetértésben letárgyalnának mindent”. (Vajda Zoltán, a parlament egyik újonca, XVI. kerületben győztes MSZP-s politikus lapunknak hétfőn azt mondta, mindenképpen felveszi a mandátumát.) Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke még szombaton tette egyértelművé, hogy nem maradna „eszköz” nélkül. A csatornának a DK sajtóirodája azt válaszolta, a többi párttal együtt közös álláspontot képviselnek majd.

A Jobbik csak akkor tud reagálni – mint írták –, ha a Momentum részletes és véglegesnek tekinthető álláspontját megismerték, és azt a Jobbik elnöksége, illetve az ellenzéki pártok megvitatták. Az LMP-s Ungár Péter közösségi oldalán reagált a bojkottra: „ha azt gondoljuk, hogy a magyar emberek akkor fogják az ellenzéket választani a Fidesz helyett, ha a parlament nyitóülésén való részvételből csinálunk politikát, akkor félő, hogy nagyon rossz irányba indulunk.”

Úgy tudjuk, az ellenzéki pártok csütörtökön egyeztetnek, akkor vélhetően a Momentum javaslata is terítékre kerül.