Tizenkét éven át egyszer sem szólalt fel a parlamentben, most 4,5 millió forintos végkielégítéssel távozik a fideszes képviselő

Szerinte a munkát az elfogadott törvényjavaslatokban kell mérni, csakhogy neki abból sincs sok.

Az a fajta kultúra, amit az ellenzék meghonosított a parlamentáris demokráciában, jelen pillanatban a világ legalját képviseli. Én így tiltakozom az ellenzék magatartása ellen. Ha felszólaltam volna, csak hasonló stílusban tudtam volna, mint az ellenzék, úgy pedig nem akartam – magyarázta a fideszes Bíró Márk, miért nem érezte úgy egyszer sem, hogy beszédre kellene emelkednie hogy az Országgyűlésben töltött 12 év alatt.

A politikus a Telexnek nyilatkozott erről abból az alkalomból, hogy el kell hagynia az Országgyűlést, ahonnan potom 4,5 millió forintos végkielégítéssel távozhat. Hogy ez mire lesz elég, az nem világos, Bíró Márk legalábbis 2020-ig ennek az összegnek csaknem a feléért, kétmillió forintért tankolt összesen úgy, hogy listáról jutott be, vagyis nincs is saját választókerülete, amelyet járnia kellene.

Szerinte egyébként „téves gondolat”, hogy az számít munkának, hogy egy képviselő a parlamentben hányszor szólalt fel, a munkát az elfogadott törvényjavaslatokban kell mérni, csakhogy ez Bíró Márk esetében többedmagával benyújtott törvényjavaslatokat jelent. Első tíz parlamenti éve alatt 13 törvényjavaslathoz adta a nevét, 2013-ban több mint kétszáz másik képviselővel együtt akarta módosítani az Alaptörvényt, 2017-ben meg százharminc társával javasolta, hogy Áder János legyen a köztársasági elnök. Kiemelte ugyan, hogy 2012-ben ő indítványozta, amit a parlament el is fogadott, vagyis hogy harmincezerről tízezerre csökkentsék a tilosban parkolók büntetését, de többel sújtsák azt, aki a zebrán áll meg vagy mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyre parkol, de annak is tíz éve. Tagja a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának is a tagja, de a testület 65 2018-as ülésének túlnyomó részére nem ment el, csak „helyettesítési megbízást adott” valaki másnak.

Ami viszont a párthűséget illeti, Bíró Márkkal nincs gond. 2019. október 21-én egyike volt azoknak a fideszes képviselőknek, akik kicsavarták Hadházy Ákos kezéből az Orbán Viktor elé feltartott „Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott” feliratú táblát.