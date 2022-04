Akár 5 százalékkal is visszaeshet a használt lakások ára, miután a hitelkamatok drágulása számos vevőt kiszorít

A támogatott hitelek és a befektetési vásárlások miatt még van egy véghajrá.

Ősszel vagy év végétől egy lassú árcsökkenést hozhat a használt lakásoknál a piaci jelzáloghitelek kamatainak egyre gyorsabb emelkedése. Az újépítésű lakások árában nincs ilyen mozgástér, mivel az építőanyagok és a munkaerőköltség rohamosan drágul. Így, ha az új lakások ára elér egy olyan pontot, amit már nem tudnak megfizetni a vevők, a beruházók inkább nem építtetnek. Az ingatlan-adásvételek száma összességében akár 5-10 százalékkal is visszaeshet, miközben az államilag támogatott hitelkonstrukciók felértékelődnek – összegezte az elkövetkező hónapok lehetséges ingatlanpiaci forgatókönyvét érdeklődésünkre Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az elmúlt években a használt lakást vásárlók bő fele hitel segítségével vette az ingatlanát, a babaváró kölcsönt is ideszámítva a lakáspiaci tranzakciók mintegy 60 százalékához igényeltek hitelt. Az infláció fékezését szolgáló jegybanki kamatemelések miatt ugyanakkor a múlt évihez képest duplájára nőtt mostanra a piaci jelzálogkölcsönök kamata: 6 százalék alatt ma már nem lehet lakáshitelhez jutni, de inkább 8-9 százalék körül mozognak a kamatok.

Ezzel nem csupán az a probléma, hogy havonta10-20 ezer forinttal is nagyobb törlesztőrészletet kell fizetniük a lakásvásárlóknak, hanem az is, hogy sok esetben már nem is kaphatnak a lakásvásárláshoz szükséges nagyságú hitelt – mondja Balogh László. A jegybank jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (jtm) szabálya értelmében az ügyfelek legfeljebb nettó jövedelmük 50-60 százalékáig adósodhatnak el, némely bank azonban már most is 40 százaléknál húzza meg a vonalat. Ebbe a hitelek drágulása miatt egyre kevesebben férnek bele, pláne, ha esetleg a bankok is a szigorítás útjára lépnek, és jobban megszűrik, kinek milyen mértékig hiteleznek.

Eközben a lakásárak kitartó emelkedése miatt egyre nagyobb hitelösszegeket kellene fölvenniük a lakásvásárlóknak. A jegybank adatai szerint tavaly decemberben a használt lakások vásárlásához már átlagosan 13 millió, az új építésű ingatlanokhoz 18 millió forintot folyósítottak az ügyfeleknek. Ez a pandémia előtti időszakhoz képest 3, illetve 5 millió forinttal nagyobb, azaz két év alatt 30-38 százalékkal megugró átlagos hitelösszegeket jelent. Vélhetően már ekkor is sokaknak nehézséget okozott, hogy a törlesztő beleférjen a jtm-szabály által meghatározott keretbe. Legalábbis a futamidő is megnyúlt – 18, illetve 20 évről átlagosan 19, illetve 22 évre –, hosszabb időre szétosztva ugyanis kisebb lesz a havi törlesztőrészlet (a visszafizetendő végösszeg pedig nagyobb, így ok nélkül nem érdemes a futamidőt túl hosszúra szabni).

Mindeközben az államilag támogatott hitelekkel jelentős költségeket lehet megtakarítani, hiszen a piaci és a támogatott kamatok között most már két-háromszoros különbség van. Emiatt a támogatott hitelek szerepe felerősödik. Pedig már most is minden harmadik- negyedik ingatlanvásárláshoz felvesznek csok-hitelt, míg 2018-ban még csak minden hatodikhoz igényeltek. Februárban a bankok által folyósított 104 milliárd forint lakáscélú hitel 38 százalékát már támogatott konstrukcióban vették fel az adósok. Az arány egy évvel ezelőtt még a 15 százalékot sem érte el.

Aki viszont lecsúszik a mostani körülmények között igen kedvezőnek számító, 2,5 százalékos, támogatott kamattal, újépítésű lakásokhoz elérhető zöld hitelről, egy 30 millió forintos piaci kölcsönre végül akár 15 millió forinttal is többet fizethet vissza. Ugyanígy hatalmas különbséget érzékelhetnek azok, akik nem jogosultak valamilyen okból a szintén kamattámogatott, 3 százalékos csok-hitelre. Ezt látva számos lakásvásárló – akinek lakhatása most megoldott, csak továbblépne, nagyobba vagy máshova költözne - inkább kivár majd, ami visszafogja a lakáspiaci keresletet – hívta fel a figyelmet Balogh László. Megjegyezte: a visszaesés most még nem érzékelhető, hiszen akinek van felszabadítható tőkéje, megtakarítása, most újra az ingatlanpiachoz fordul, és a bankbetétek helyett lakásba fekteti pénzét. Vannak olyanok is, akik kihasználva a még elcsíphető, kedvezőbb hitellehetőségeket, előrébb hozzák a lakásvásárlást. Ezen tranzakciók hatása azonban a második félévre kifut, azaz kevesebb lesz a potenciális vevő.

Balogh László szerint kezdetben éppen ez hoz majd az átlagárban emelkedést, hiszen ez a szűkebb vevői kör a felújított, magasabb értéket képviselő lakásokat keresi majd, mert a jelenlegi magas árak mellett nem kockáztat még egy lakásfelújítást is. A több eladott drága lakás pedig az átlagárat felfelé nyomja, de valójában csak az összetételhatás emeli az árakat. A drágulást látva ugyanakkor a többi, kevésbé jó adottságú lakás tulajdonosa is emelni fogja az árat, de azt fogja tapasztalni, hogy nem érkeznek potenciális vevők. Így végül az egész folyamat megfordul, és az eladók engednek az árból. Az ingatlan.com elemzője szerint év végre így 1-2, de akár 5 százalékkal is csökkenhet éves alapon a használt lakások ára. Balogh László emlékeztetett: hasonló, 5 százalékos árkorrekció 2020 második negyedévében is volt a covid miatti átmeneti kereslet-visszaesés kapcsán. Hogy most meddig tart majd ez az időszak, az jelentős részben függ gazdasági környezettől, az inflációs folyamatoktól és a kamatok további alakulásától.