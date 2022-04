Elfogták a New York-i metróban lövöldöző tömeggyilkost

Egy nappal a támadás előtt egy videóban azt mondta, erős késztetést érez arra, hogy embereket öljön.

A rendőrség szerda délután letartóztatta azt a férfit, akit a keddi, New York-i metróban elkövetett mészárlással gyanúsítanak - adta hírül a The Guardian.

A 62 éves Frank R. James Manhattanben kapott bilincset, nem messze attól a helytől, ahol egy járókelő észrevette. Szövetségi szinten terrorcselekmény elkövetésével gyanúsítják azt követően, hogy harminchárom lövést adott le egy metrószerelvényen Brooklynban. A hatóságok arról számoltak be, hogy a támadásban használt fegyvert 2011-ben vásárolta Ohio államban.

A merénylőre akár életfogytig tartó büntetést is kiszabhatnak, amennyiben bűnösnek mondják ki a tömegközlekedési eszközök ellen véghezvitt terrortámadás bűntettében. Előéletéről az is kiderült, hogy a 90-es években betörés, lopás és szexuális támadás miatt már indult ellene eljárás, ugyanakkor az FBI előtt nem volt ismert. Most azt próbálják meg kideríteni, hogy a férfi merre mozgott a városban. Ebben a lakosság segítségére is számítanak. Arra kérik az embereket, küldjenek be fényképeket, melyek akár a helyszínen, akár a közelben készültek.

Az elkövető az elmúlt években zagyva és bizarr videók tucatjait töltötte fel a közösségi média felületeire, amiben számos kérdésben fejtette ki fanatikus véleményét - többek közt a halálról, faji kérdésekről, vagy éppen Ukrajnáról.

Egyik szomszédja azt mondta róla hogy csendesnek, mint sem fenyegetőnek tűnt, ám másikuk szerint a merénylő mogorva, furcsa és távolságtartó volt.