Bosszúhadjárat indult a Márki-Zay Pétert támogató polgármesterek ellen

Kübekháza vezetője a kormánypári figyelmeztetés ellenére sem „húzta meg magát”, a település pályázatait „lehúzták”. Mártély polgármesterét egy fideszes aktivista már a választás éjjelén távozásra szólította fel.

Úgy tűnik, a kormánypártok elsöprő sikerét hozó április 3-i parlamenti választást követően megkezdődtek a leszámolások – derül ki a hvg.hu összeállításából.

E szerint két Csongrád-Csanád megyei település lakói is megtapasztalhatják, hogy mi jár itt a legyőzötteknek. Kübekházán hordhatják tovább a halottakat a szomszédos falu a hűtőházába, mert a halotthűtő cseréjére kért pályázatukat máris elutasították, míg Mártélyon „darázsfészekké” kezd átalakulni a falu. Mindkét község vezetője Márki-Zay Pétert támogatta a kampányban.

Kedden derült ki, Kübekháza a hétből hét pályázatot elbukott a Magyar Falu nevű programban, s ezek egyike volt a másfél milliós halotthűtős kérelem. Molnár Róbert polgármester – aki videónyilatkozatban állt ki Márki-Zay Péter mellett – a Facebook-oldalán azt írta, hogy a választási kampány előtt, tavaly ősszel ült le beszélgetni a Csongrád-Csanád megye 1-es választókerület fideszes jelöltjével, Bartók Csabával.

Itt végül az ellenzék jelöltje nyert több mint 7000 szavazattal, de Molnár Róbert szerint Bartók Csaba még akkor megkérte valamire.

A polgármester többször próbálta telefonon hívni Bartók Csabát, de nem érte el a szegedi politikust, aki viszont a Szeged Ma munkatársának azt mondta, hogy „Molnár Róbert hazudott”, róla megjegyezte, hogy „ő egy főállású kormánybíráló”. s azt ajánlotta neki, a pályázatok ügyében forduljon segítségért választókörzete megválasztott szocialista politikusához.

Hasonlóan fenyegető telefonokról írt kedden a közösségi oldalán Putz Anita Mártély polgármestere is. Mint fogalmazott, Mártélyon úgy néz ki nem ért véget a kampány. Sikertelenül hívta egy aktivista már a választás éjszakáján a nyertes oldalról, de azóta többször is és végül a mártélyi családi házukhoz is elment, és édesanyja mobilját elkérve személyesen is át tudta adni az üzenetet:

Putz Anita tudomására jutott, hogy most szerdára a megye 4-es számú választókerületében újraválasztott Lázár János beszélgetésre hívott Mártély hat képviselője közül négyet. Putz Anita úgy értelmezte Lázár János kezdeményezését, hogy az ellene irányul. Egy meg nem hívott képviselő egyébként máris lemondott, Lázár János pedig a Vásárhelyi Televíziónak azt mondta a találkozóról: azért jött a faluba, hogy megköszönje a képviselőknek, hogy támogatták a választási kampányban.