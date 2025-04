Molnár Róbert: Egy vezetőnek tudni kell elkezdeni és befejezni is

Polgármesternek lenni szép kihívás, de ha úgy vesszük, munka, mint bármelyik másik, és néha elérkezik az idő, amikor jó lenne új kihívást keresni. Molnár Róbert hasonló vívódásokon ment keresztül, végül meghozta a döntést, 22 év sikeres faluvezetés után nem indul el a választáson. Kübekházán a haladás és a közösségépítés példaértékű. Van benne félsz, hogy mindez odalesz, de remény is, hogy hátha nem lesz igaza. Ezzel együtt is azt gondolja, hogy egy vezetőnek nemcsak elkezdeni kell tudni a dolgait, hanem befejezni is, amiről sokan példát vehetnének az örökös miniszterelnökség közben például. Amint arról is, hogy Molnár Róbert szerint egy falunak nem a pártoskodásról kell szólnia. Ők ott kötöttek egy egyezséget, hogy mindenkiért dolgoznak, azokért is, akik nem szeretik őket. A falu a közös nevező.