Navalnij a börtönből tweetelve buzdította Putyin elleni reklámkampányra a Nyugatot

A bebörtönzött orosz ellenzéki vezető szerint a közösségi médiában hirdetett igazság felér egy páncéltörő rakéta erejével, ahhoz képest nevetséges költséggel.

Hatalmas közösségi médiakampány indítására szólította fel a Twitteren a nyugati vezetőket és intézményeket Alekszej Navalnij „Vlagyimir Putyin őrült rezsimje” ellen – adta hírül a CNN.

Az orosz ellenzéki vezető, aki kilencéves börtönbüntetését tölti egy büntetés-végrehajtási telepen, miután múlt hónapban csalás vádjával elítélték, azt üzente:

Az amerikai páncéltörő fegyvereket az ukrán erők orosz páncélosok ellen használják, de Navalnij szerint most az orosz emberek körében kell egy hatalmas háborúellenes reklámkampányt szervezni az orosz elnök propagandájának leverésére a közösségi média hirdetési erejével. Erre buzdította a nyugati vezetőket, közöttük Joe Biden amerikai elnököt és Boris Johnson brit miniszterelnököt.

Alekszej Navalnij ezzel az „igazság és a szabad információ” új frontját sürgeti Vlagyimir Putyin orosz elnök, „a Kreml háborús bűnöse” ellen. Szerinte ugyanis a Kreml hazudott, amikor azt állította, hogy Oroszországban széles körben támogatják a háborút, s rávilágított, hogy a „Támogatod-e az ukrajnai háborút?” kutatási kérdésre adott „nem” 15 év börtönbüntetést vonhat maga után a szociológusra, illetve a válaszadóra egyaránt.

Az ellenzéki vezető olyan elképesztő esetekre is felhívta a figyelmet, például arra, hogy Moszkvában letartóztattak egy férfit, mert kiállt az utcára és a kezében Lev Tolsztoj Háború és béke című művét tartotta. Hozzátette, Oroszország mindössze másfél hónap alatt bezárta és blokkolta az összes független médiát, így az oroszok teljesen torz képet kapnak arról, mi történik Ukrajnában. Javaslatát azzal is alátámasztotta, hogy hazájában a felnőtt lakosság 85 százaléka használja naponta a különféle közösségi médiumokat. Leszögezte:

5/31 And there are dozens of such criminal cases.

A man was arrested in Moscow for standing in the street holding Tolstoy's War and Peace pic.twitter.com/1d4wgr9zVF