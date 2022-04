Elon Musk több mint 43 milliárd dollár készpénzért megvenné a Twittert

Futja.

Elon Musk, a világ leggazdagabb embere, a Tesla és a SpaceX alapító vezérigazgatója ajánlatot tett a Twitter felvásárlására, miután a múlt héten 9,2 százalék tulajdonlásával ő lett a mikroblog-portál mögötti cég legnagyobb részvénytulajdonosa.

Elon Musk a múlt héten vásárolta meg a Twitter részvényeinek 9,2 százalékát, ami után Parag Agrawal Twitter-vezérigazgató felajánlott neki egy helyet az igazgatótanácsában, de az üzletember végül visszautasította a lehetőséget. Most részvényenként 54 dollár 20 centes áron, készpénzért megvenné a vállalat fennmaradó részvényeit is. Ajánlatának összértéke, több mint 43 milliárd dollár, és kérdés, hogyan fogja kifizetni, hiszen a mostanában 266 milliárd dollárosra becsült vagyona jelentős része Tesla-részvényekben fekszik, így a Twitter megvásárlása nyilvánvalóan befolyásolná a Tesla értékét is. Az 54 dollár 20 centes ajánlat egyébként 18,2 százalékkal haladja meg a Twitter-részvények értékét a szerda esti tőzsdei záráskor.

Elon Musk szívesen használja a Twittert, csütörtök délitán az ajánlatáról is ott tett bejelentést, korábban azonban bírálta is, amiért nem tartja magát a szólásszabadság elveihez, és megpendítette azt is, hogy rivális mikroblog-szolgáltatást indít.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Musk ezt az árat a legjobb és legutolsó ajánlatának nevezte, a bejelentésben pedig elmondta, azért fektetett be a Twitterbe, mert hiszi, hogy megvan benne a potenciál ahhoz, hogy a szólásszabadság vezető platformja legyen világszerte. Hisz abban is, hogy a szólásszabadság nélkülözhetetlen egy működő demokráciában, azonban a múlt heti befektetése óta rájött, hogy jelenlegi formájában a vállalat nem fogja betölteni ezt a szükségszerű közösségi funkciót, ezért a Twitternek magáncég formájában kell megújulnia.

.@elonmusk 's offer to Twitter board



I genuinely believe that Elon will help in unlocking Twitter's potential



Exciting times ahead ???? pic.twitter.com/P3XgUIHmDP — Pranay Pathole (@PPathole) April 14, 2022

A Twitter egyik befektetője, a szaúdi Al-Valíd bin Talál bin Abdel-Azíz Ál Szaúd herceg – írja az MTI – csütörtökön elutasította Elon Musk ajánlatát, indoklása szerint kevésnek találva a részvényekért kínált összeget.