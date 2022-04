Az ukrán elnök Magyarországról: Nem értjük, hogyan csinálhat valaki pénzt a vérből is

Nem tetszik neki, hogy az Orbán-kormány akadályozza az Oroszország elleni olajembargót.

Újra elítélő hangon nyilatkozott Németország és Magyarország szerepéről az Ukrajnát lerohanó Oroszország elleni fellépésben Volodimir Zeléenszkij.

Az ukrán elnök a BBC-nek adott interjút, amelyben kapott egy kérdést arról, hogy miközben az Európai Unió naponta egymilliárd dollárt utal át Oroszországnak a gázért és az olajért, Ukrajna összesen kapott egymilliárd dollárnak megfelelő támogatást a 27 tagországot tömörítő szervezettől. Erre a felvetésre válaszolta, „nem is érti, hogyan csinálhat valaki pénzt a vérből is”, de sajnálatos módon éppen ez az, amit néhány európai ország művel,

– fogalmazott. Hozzáfűzte, együtt kell beszélni a két országgal, hogyan lehetséges máshogyan viszonyulni ehhez a kérdéshez az Európai Unióban.

Korábban a berlini és a budapesti vezetés is egyértelműen jelezte, hogy nem támogatja az orosz energiahordozókat sújtó importtilalom bevezetését. Magyarország ragaszkodik a magyar szükséglet 85, illetve 60 százalékát jelentő orosz gázhoz és olajhoz, olyannyira, hogy Orbán Viktor még azt sem cáfolta, amit a Népszava írt meg először, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök állításával szemben Magyarország gyakorlatilag teljes piaci árat fizet az orosz gázért. Vlagyimir Putyin február 1-én a magyar kormányfővel az oldalán hazudta, hogy a magyaroknak a piaci ár egyötödéért adják a gázt.

Ami Volodimir Zelenszkijt illeti, ő a BBC-nek arról is beszélt, hogy érkezik ugyan segítség a megszálló orosz katonai egységek elleni harchoz, de a fegyverszállítmányok nem futnak be elég gyors ahhoz, hogy megállítsák az orosz támadást. – A kulcsszó a most – mondta.

– Ez volt az, amit Oroszország – és nem csak Oroszország – akart, csak mi nem hagytuk. De az is biztos, hogy nem számítottunk az invázióra akkor, amikor elindították – ismerte el az ukrán elnök.