Angela Merkel felelőssége, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát?

A német sajtó azt találgatja, vajon indított volna-e háborút az orosz elnök Ukrajna ellen, ha a volt kancellár keményebben lép fel. Nincs egyértelmű válasz.

Amikor Angela Merkel december elején búcsút intett a kancellári tisztségnek, sokan azt mondták, hogy nagyon hiányzik majd a világpolitikából tiszta látásmódja, végtelen tapasztalata, kivételes politikai érzéke miatt. De a Vlagyimir Putyin által Ukrajna ellen indított háború miatt kezd megváltozni róla kialakított kép és egy sor kérdés merül fel. Mennyire kell átértékelni a Kremllel kapcsolatos politikáját az orosz agresszió fényében? Mi történt volna, ha az Európai Unió, élén a volt kancellárral, máshogy viszonyul Vlagyimir Putyinhoz a Krím, illetve Kelet-Ukrajna egy részének elfoglalása után és jóval keményebben lép fel? Vajon ezzel sikerült volna megakadályozni a mostani drámát?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem egyszer jelezte, hogy sokkal határozottabb fellépést várna Németországtól és Olaf Scholz kancellártól hazája támogatására. Lengyelországban erősödtek a németellenes érzelmek amiatt, hogy Berlin nem lépett elég gyorsan. Pedig Scholz oroszpolitikája nem újdonság, csak a folytatása Merkelének, amit a német sajtóban sokszor „pragmatikusnak”, vagy éppen „Oroszországot megértőnek” neveztek - arra utalva, hogy a volt kancellár az orosz álláspontot is igyekezett figyelembe venni, tiszteletben tartani és valamiképpen beépíteni saját politikájába.

A volt kancellár felelősségének kérdése Németországban is egyre erőteljesebben merül fel. Ezt jelzi, hogy pártja, a CDU, amelynek majdnem két évtizeden át állt az élén, úgy érezte, hogy a nyilvánosság előtt is ki kell állnia mellette. A kereszténydemokraták kijelentették, az ukrajnai háborúhoz nincs köze a volt kancellár politikájának. De a CDU-nál is akadnak kérdőjelek. Ezt mi sem mutatja jobban, mint Johann Wadephul, a párt parlamenti frakciója alelnökének kijelentése: Szeretném, ha Angela Merkel hamarosan találna időt és alkalmat arra, hogy alaposabban nyilatkozzon Oroszországgal kapcsolatos politikájáról. A Neue Osnabrücker Zeitungnak adott interjújában ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ő, a maga részéről „alapvetően helyesnek” tartotta ezt a politikát.

Ennél is határozottabb állásfoglalást várt a volt kancellártól Wolfgang Kubicki. A hárompárti kormánykoalíció legkisebb tagja, a liberális FDP és egyben a Bundestag alelnöke felszólította a volt kancellárt, hogy adjon magyarázatot. Fontos lenne a német közvélemény számára, hogy a volt kancellártól hallja, megbánta-e ugyanazt a hibás álláspontot, mint amit én is képviseltem – jelentette ki a Der Spiegelnek. Kubicki elismerte, hogy ő is tévedett Putyinnal kapcsolatban.

Mario Czaja, a CDU főtitkára ellenben úgy látja, hogy a történtekért nem szabad hibáztatni Angela Merkelt. „Ez Putyin Kreml-béli bűnöző klikkjének háborúja Ukrajna ellen. Elhamarkodott lenne azt állítani, hogy Merkel akár részben is felelős lenne az ukrajnai drámáért” – hangsúlyozta. Szerinte a Merkel tizenhat évi kancellársága alatt folytatott Oroszország-politika nem jelent hátrányt a párt újjászervezésénél. (Mint ismeretes, a CDU szeptemberben katasztrofálisan szerepelt a parlamenti választáson, lemondásra kényszerült az addigi pártelnök, Armin Laschet, s utódának decemberben Friedrich Merzet választották meg.)

Zelenszkij elsősorban azzal vádolja Merkelt, hogy 2008-ban megakadályozta hazája NATO-csatlakozását. Akkoriban Németország és Franciaország elviekben nem zárta ki ugyan integrációját az észak-atlanti szövetségbe, de Oroszországra való tekintettel ellenezték a gyors csatlakozást.

Az ukrajnai tragédiát látva felmerül a kérdés, ha Merkel előre sejtette volna, hogy a Kreml agresszióra készül, másként viszonyult volna-e Putyinhoz. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök személyesen meg is szólította őt: Kancellár asszony, ön a háború kezdete óta hallgat. Pedig éppen Németország elmúlt 10-15 éves politikája vezetett ahhoz, hogy Oroszország ennyire uralja a nyersanyagpiacot – mondta.

Merkel visszavonultan él és egészen idáig tartotta magát ahhoz az elhatározásához, hogy a politikából való távozása után nem kommentálja sem a bel- sem a külpolitika történéseit. Most azonban kivételt tett és szóvivője útján jelezte: kiáll a 2008-as NATO-csúccsal kapcsolatos döntései mellett, egyúttal határozottan elítélte Ukrajna megtámadását. Azt is világossá tette, hogy nem kíván több nyilvános nyilatkozatot tenni Oroszország-politikájáról.

Elismerte, sosem gondolta volna, hogy Vlagyimir Putyin valaha is képes lesz megtámadni Ukrajnát és túlértékelte az Északi Áramlat 2 gázvezeték szerepét. Késői beismerése nem hatotta meg Zelenszkijt: bár a német elnök szerdán lengyel és balti kollégáival akart tartani Kijevbe, nem kívánt találkozni vele.

Természetesen nem biztos, hogy ha Merkel másként viszonyul Putyinhoz, akkor nem tört volna ki a háború. Az is tény, hogy többször is kifejtette nem éppen hízelgő véleményét Putyinnak. Például egyértelmű üzenetet küldött az újságírónő, Anna Politkovszkaja 2006-os meggyilkolása kapcsán, s kérdőre vonta az elnököt.

A volt kancellár szerepét azért sem érdemes egyoldalúan szemlélni, mert ő volt az egyetlen nyugati vezető, aki képes volt szót érteni az orosz elnökkel. Akár úgy is feltehetnénk a kérdést: megtámadta volna-e Putyin Ukrajnát, ha még mindig Merkel a kancellár? A Krím, illetve Kelet-Ukrajna megtámadását Merkel sem tudta megakadályozni, de számos későbbi telefonbeszélgetésük talán hozzájárult ahhoz, hogy legalább nem eszkalálódott a helyzet.

Egyéb szempontokat is figyelembe kell venni. Ha Merkel már évekkel korábban előre látta volna Putyin háborús terveit, biztosan ő is támogatta volna, hogy az addiginál sokkal többet költsenek a Bundeswehrre. Csakhogy ezt óriási belpolitikai felháborodás fogadta volna, különösen a nagykoalíciós partner szociáldemokraták, valamint a környezetvédők részéről. Nem csak a volt kancellár, de az SPD is rendkívüli megértő volt Putyin politikájával. Az Északi Áramlat 2 gázvezeték melletti kitartás sem kizárólag Merkel hibája, az SPD abban is váltig támogatta. Az viszont egyértelműen Merkel felelőssége, hogy ennyire függővé tette Németországot a Gazpromtól és túlontúl hitt Putyinnak.