Parlamenti képviselő lesz Gy. Németh Erzsébet, az ellenzéki pártok Márki-Zay Péter helyén vitáznak

Mást mond a törvény, mást a politika.

Felveszi a prlamenti képviselői mandátumát a Demokratikus Koalíció politikusa, Gy. Németh Erzsébet, aki 30 napon belül távozik jelenlegi pozíciójából, lemond a humán területekért felelős budapesti főpolgármester-helyettesi tisztségéről – közölte az ellenzéki párt az RTL Klub Híradójával.

Gy. Németh Erzsébetet Budapesti 2. számú egyéni választókörzeti jelöltjeként indult a 2021-es ellenzéki előválasztáson, amelyen a momentumos Orosz Anna simán megverte. A hatpárti ellenzéki országos lista 14. helyéről jutott be az parlamentbe. Arról, hogy Budapest vezetésében ki veszi át a helyét, a DK később dönt.

Eközben az ellenzéki pártok között vita kezdődött arról, ki üljön le a parlamenti mandátumát visszautasító miniszterelnök-jelölt, a karrierjét Hódmezővásárhely polgármestereként folytató Márki-Zay Péter helyére. Bár a törvény szerint az országos lista alapján a jobbikos Végh Noéminek kellene (ehhez ragaszkodik a Jobbik mellett a DK is is) a Párbeszéd a saját politikusának adná a képviselői helyet, mondván, Márki-Zay Péter a párt parlamenti frakciójába ült volna be. Jelentkezett egy javaslattal Hadházy Ákos és maga Márki-Zay Péter is, mégpedig azzal, hogy a kieső Szél Bernadettnek adnák a mandátumot, ő ugyanis az egyik legaktívabb politikus volt ellenzéki oldalon.