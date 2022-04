Ennyit keresnek a vezetők Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért cégeinél

A Budapesti Értéktőzsdén tette közzé javadalmazási jelentését az Opus Global valamint a 4iG is.

Mészáros Lőrinc koronaékszere, az Opus Global és a milliárdos Jászai Gellért 4iG-je is közzétette főnökfizetéseit – írja a Forbes, megjegyezve, Magyarország leggazdagabb emberének lánya, Mészáros Beatrix ez év elején adta fel az Opus Global – 2017 óta elfoglalt – igazgatósági elnöki székét, amiért tavaly 35 millió forintot kapott.

Igazgatósági tagként Halmi Tamás összesen 22 milliót, míg a további három tag – köztük Balog Ádám, az MKB Bank volt elnök-vezérigazgatója – éves szinten 800 ezer-2,4 millió forint közötti összegeket kap. Az Opus vezető tisztségviselőinek 2021-es javadalmazása:

Jászai Gellért, aki Mészáros Lőrinc korábbi üzlettársa volt, ma már a 49. leggazdagabb magyarként 34,7 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik. Egyben ő a 4iG elnök-vezérigazgatója. Ebbéli minőségében összes javadalmazása 41 207 208 forint volt a tavalyi üzleti évben. A 4iG Nyrt. további vezetőtisztségviselőinek éves javadalmazása:

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) közzétett javadalmazási jelentésekről a Forbes megjegyezte: tavaly még nem kellett hivatalosan publikálni, mennyit keres egy-egy vállalat legfelsőbb vezetése, egy 2019. júliusi törvény szerint azonban a BÉT-en jegyzett cégeknek kötelezően most már be kell számolni erről is, tételesen, név szerint.