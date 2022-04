Rendszeresen megalázta és szexuálisan zaklatta női diákjait egy tanár az ismert budapesti színitanodában

Többen még most is maradandó traumákról számoltak be. A felek kölcsönösen feljelentették egymást.

Verbális és tettleges zaklatás, szexuális visszaélés és kényszerítés miatt három áldozat és 14 tanú feljelentést tett a hasonnevű színháztól függetlenül működő Thália Tanoda kaszkadőr-rendezője, Gyöngyösi Tamás ellen – írja a hvg360 a szerdán megjelent leleplező cikkében.

A portál 24, egymást némely esetben érintőlegesen ismerő tanúval beszélt az ügyben, akik egybehangzóan nyilvános „fenéklöttyedtség-mérésről”, a testsúly miatti folyamatos megalázásról, kötelező ölbe ülésekről, ágyékhoz szorított térdekről és titkos chatüzenetekről, ennek következményeként anorexiáról és elmaradt menstruációról meséltek. Elmondásuk szerint Gyöngyösi Tamás folyamatosan megalázott mindenkit, aki 45 kilónál többet nyomott, noha jellemzően egészséges, jó testalkatú nőkről és lányokról volt szó. A módszerei változatosak voltak: alapvető rítus volt a „löttyedtségmérés”, amikor a csoport fiútagjai elé állított ki lányokat, akiknek kézzel „megemelte”, majd elengedte a fenekét, és a „rengés” alapján állapította meg, ki milyen formában van szerinte, kell-e rá használni a beszámolókban rendre előkerülő állandó jelzőt: „karfiolos seggű”. Egyes lányokat Elefántnak, Vízilóbébinek, Duci Jucinak szólított. Hunyadi Emőke azt állítja, Gyöngyösi már 16 éves korában felhúzta a pólóját a csoport előtt, és közölte, „nézzétek ezt a hájgyűrűt”. Hárman azt is mondták, rövid idő alatt olyan sokat fogytak Gyöngyösi parancsára, hogy évekre megszűnt menstruációjuk. Sokan azért nem hagyták el az iskolát, mert tanárukat a legnagyobb szaktekintélynek állították be, akinek szent a szava, sőt, még ahhoz is hatalma van, hogy akit pályaalkalmatlannak tart, azt később ellehetetlenítse a szakmában.

Az egyik áldozat, a 21 éves Hunyadi Emőke – derül ki cikkből – néhány éve az „Állj fel és vedd le a nadrágod!” utasításnak először nem akart engedelmeskedni fizetős, gyerekeket is képző, felnőtteknek pedig Színész II. képesítést adó színházi és táncakadémián, de végül megtette amire Gyöngyösi Tamás kérte, felment a színpadra, majd táncolnia kellett. Mint kiderült, ennek semmilyen gyakorlati haszna nem volt, tanára „csupán” kíváncsi volt.

Bár a megaláztatásokat végignézte az iskola több tanára is, nem siettek az áldozatok segítségére, akik az állításuk szerint hiába fordultak Seszták Szidónia színésznőhöz, a Thália Tanoda igazgatójához is.Többen vannak a megszólalók között, akik bár arról álmodtak, hogy színészek lesznek, de a fenti élmények miatt örökre elhagyták a pályát.

– mondja egyikük.

Több volt női tanítványa állítja, hogy Gyöngyösi Tamás a nyakába harapott, Hunyadi Emőkét állítása szerint egyszer az ágyékával nyomta a falra, két kézzel ráfogva a mögötte lévő fűtéscsőre, hogy ne tudjon kibújni az „öleléséből”. Van, aki azt állítja, megmasszírozta a hátát, és közben azt mondta neki, „ennek a területnek a simogatása izgatja a lányokat”, de rendelkezésünkre bocsátottak olyan képernyőfelvételeket is, amelyek tanúsága szerint Gyöngyösi Tamás más tanítvánnyal a lakásában szeretett volna kölcsönös masszázst szervezni. A chatüzeneteken a küldő állítása szerint Gyöngyösi Tamás a többi között azt írta, „Jaj, ölelnélek”, „Félénk vagyok”, „Nem tudom, mit kérhetek”, „Masszírozás többször eszembe jutott”, „Kölcsönös lehet?”.

Óráin állandóak voltak a szexre utaló instrukciók: „Úgy álljunk négykézláb, mintha várnánk a faszt, úgy üljünk le, mintha faszba ülnénk”, „Úgy töröljük meg a szánkat, mintha a gecit törölnénk le”, „Gondoljuk azt, hogy a kanapé egy farok, és izgassuk fel”. Több nyilatkozó állítja, a szexuális utalások a dicséret és a szidás kifejezésére is szolgáltak: a „senki nem dugná meg” vagy „kéne már egy fasz a seggébe” a „nem megfelelő” feladatteljesítést jelölte, a „megfelelő” ismérve pedig az volt, hogy az illető képes lenne felizgatni egy férfit. A páros mozgásgyakorlatoknál olyanokat mondott nekünk, fiúknak, mint hogy „Olyan jó csaj az Emőke, miért nem használod ki a lehetőséget, miért nem markolod meg a seggét?”. Így lett rendezői instrukció a fenékfogdosásból.

Gyöngyösi Tamás becsületsértés miatt feljelentette a volt tanítványát, az ügyvédjével pedig az üzente, a maga részéről „konstruáltaknak és kitaláltaknak” tartja a történeteket. A kaszkadőr rendező korábban oktatott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen és a Gór Nagy Mária Színitanodában is, volt a Magyar Kaszkadőr Szövetség szakértője, mozgásrendezőként és kaszkadőrként több filmben és színházi produkcióban, köztük Magyarországon forgó hollywoodi produkciókban is közreműködött, is; Jelenleg a Színház és Film Intézet nevű tanodában és a Pesti Magyar Színiakadémián is tanít.

Seszták Szidónia a Thália Tanoda igazgatójaként

Ő minden hozzá elérő panaszt azonnal kivizsgált, de ilyet állítása szerint Hunyadi Emőkén kívül soha senki nem tett.

A magyar színházi világot 2017 októberében már megrázta egy szexuális zaklatási botrány. akkor Sárosdi Lilla színésznő állt a nyilvánosság elé azzal, hogy hogyan molesztálta Marton László Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi rendező. A botrány nyomán a Vígszínház elbocsátotta a korábbi igazgatóját és főrendezőjét, akiről később kiderült, hogy egy kanadai teátrumból is szexuális zaklatás miatt bocsátották el. Marton László 2019. szeptember 12-én meghalt.