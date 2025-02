Esztergályos Cecília: Amiért érdemes, azért élek

Ha kimondom a nevét, Esztergályos Cecília, a hatvan feletti férfiak felsóhajtanak, atyaisten, de jó nő volt! Az a szempár, a vadmacskatekintet! A nők ábrándozva nosztalgiáznak, olyan hajat kértem a fodrásztól, mint az övé, és hát a ruhái, no meg az a kifinomult, kecses mozgása! A negyvenen túliak viszont párás szemmel azt rebegik: Anci! – és mutatják a mozdulatot, amivel a Kossuth- és Jászai-díjas Érdemes Művész korabeli mémet teremtett. És milyen csuda filmekben szerepelt! Emlékezetes színpadi alakításai megszámlálhatatlanok. Számomra is hihetetlen, de a művésznő egy hete vasárnap töltötte be a 82. életévét. Hatvanöt éve áll a rivaldafényben, és a mai napig heti több alkalommal lép fel budapesti és vidéki színházakban.