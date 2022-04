Már lángos sem lesz ezer forint alatt a Balatonnál

Az alapanyagok árának folyamatos emelkedése mellett az orosz-ukrán háború a drágulás oka.

Legalább a duplájára emelkedik majd az étolaj ára, ha a kormány nem hosszabbítja meg az üzemanyagstopot, és ezt akkor be kell építeni például a lángos árába is – írja a Sokszínű Vidék. Erről a portálnak egy vendéglátós szakember beszélt.

Mivel a lángos a balatoni nyaralások népszerű „terméke”, korábban más lapok is foglalkoztak az ármelkedésekkel. A Blikknek nyilatkozó idegenforgalomban dolgozók, lakásokat, szobákat kiadók, pecsenyesütősök, büfések is átlagosan 30 százalékos áremelkedéssel számolnak, s elmondásuk szerint ebből legalább 20 százalékot áthárítanak majd a vevőkre, a vendégekre. A parti lángososok szerint ez a szezon így is a túlélésről fog szólni.

A Sonline legutóbbi éttermi-vendéglátós körképében a portálnak egy büfés azt mondta, soha nem gondolta volna, hogy a sajtos-tejfölös lángos ára átlépi majd az ezer forintot. Hozzátette, jellemzően 1200 forintba kerül majd lesz majd a duplán ízesített étel. Okként leginkább az alapanyagok drágulását, az orosz-ukrán háborút említették.