Napi vírus: 3041 új fertőzöttet igazoltak, meghalt 24 beteg

1500 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 48-an vannak lélegeztetőgépen.

3041 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 888 906 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 24 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 024 főre emelkedett - közölte csütörtök reggel a kormányzati tájékoztatási oldal.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 770 066 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 72 816 főre csökkent. 1500 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 48-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 1652-en vannak, a mintavételek száma 11 285 527.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (334 193) és Pest megyében (256 494) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (110 193), Szabolcs-Szatmár-Bereg (102 611), Győr-Moson-Sopron (101 608), Hajdú-Bihar (99 663) és Bács-Kiskun megye (95 049). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (39 896).

A beoltottak száma 6 405 342 fő, közülük 6 191 154 fő a második, 3 857 876 fő a harmadik, 280 159 fő már a negyedik oltását is felvette.

Továbbra is van lehetőség oltás felvételére. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra.