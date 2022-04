„Apa utálja Orbánt, ezért a Fideszre szavazott”

Segítünk a rászorulóknak, akkor is, ha ők ezt nem viszonozzák – értékelte a parlamenti választáson történteket Iványi Gábor lelkész.

Megnéztük az országgyűlési választás eredményét azokban a falvakban, ahol Iványi Gábor egyháza, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség tart fenn óvodákat, iskolákat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújkéren is jóval az országos átlag felett teljesített a fideszes jelölt – csaknem a szavazatok kétharmadát kapta –, de a többi településen még nyomasztóbb volt a kormánypárt fölénye.

A szintén borsodi Felsődobszán, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gemzsén, Gulácson és Tiszaszentmártonban a fideszes induló nagyjából a voksok háromnegyedét besöpörte. (Emelkedő sorrendben: Felsődobsza 72,6, Tiszaszentmáron 73,5, Gemzse 74,8, Gulács 76,6 százalék.)

Tehát egyik településen sem érezte úgy a lakosság számottevő része, hogy szavazataival szolidaritást kellene vállalnia a kormány által üldözött, a faluban intézményfenntartói feladatokat ellátó felekezettel és Iványi Gáborral. Még akkor is így van ez, ha a helybéliek tudatában nem feltétlenül ebben a formában fogalmazódott meg a választás tétje.

„Az eredmények is azt bizonyítják, hogy intézményeinkben nem folytatunk semmiféle politikai tevékenységet” – hangsúlyozta lapunknak Iványi Gábor lelkész. Hozzátette: „Megtehetnénk, hogy fáradságos munkával meggyőzzük az embereket, ne szavazzanak arra a pártra, amelyik mindent elkövet az ellehetetlenítésünk érdekében, de mi egészen másra vállalkoztunk. Segítünk a rászorulóknak, szolgáljuk őket, akkor is, ha ők ezt nem viszonozzák.” A lelkész soha nem vizsgálta a náluk dolgozó pedagógusok pártszimpátiáját: nem lenne meglepve, ha körükben is akadnának fideszes szavazók.

Miközben nincs is munkájuk, és azért, hogy ilyen szerencsétlenül alakult a sorsuk, legkevésbé sem a külföldről érkező menekültek okolhatók.

Kérdés, hogy a borsodi és szabolcsi falvakban élők tudnak-e egyáltalán az Iványiék ellen zajló kormányzati támadásokról. A lelkész úgy véli, ennek csekély a valószínűsége: „Tőlünk nem értesülnek arról, milyen hadjárat folyik az intézményeink ellen, azokból az információs csatornákból pedig, ahonnan tájékozódnak, nem is értesülhetnek. Se a közmédiából, se a fideszes polgármestertől vagy önkormányzattól.”

Iványi Gábor elmesélte, amit egy negyedikes általános iskolás gyerektől hallott: „Anya Orbán Viktorra szavazott, de apa nem. Ő utálja Orbánt, ezért a Fideszre szavazott”. A családban nem voltak tisztában azzal, hogy Orbán Viktor melyik párthoz tartozik.

Idén februárban adóhatósági nyomozók szállták meg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség központját a józsefvárosi Dankó utcában, számítógépeket és iratokat vittek magukkal. A NAV arra hivatkozik, hogy az egyház éveken keresztül nem fizette be a járulékokat dolgozói után, 3 milliárd forinttal tartozik az államnak. Iványiék azzal érvelnek, hogy azért nem fizettek, mert tíz évvel ezelőtt törvénysértő módon elvették tőlük a jogszerűen járó költségvetési kiegészítő támogatást. Valójában az állam tartozik nekik, méghozzá mintegy 12 milliárd forinttal.

A NAV-osok most szerdán adták vissza a lefoglalt számítógépeket és iratokat, Iványi Gábor feltételezése szerint mindenről másolatot készítettek. A zsákok felbontásakor – mondta – a „NAV emberei 51-en voltak, mi csak öten”. Egyik munkatársukat – számolt be a lelkész – az adóhatóság levélben bátorította arra, hogy tegyen feljelentést.

„A mostani keresztény rezsimről sokat elárul, hogy Putyinnal és a kínai kommunista párttal szívesen tárgyal, saját hazája állampolgáraival azonban nem” – állapította meg Iványi Gábor. Ha idehaza elfogynak a jogorvoslati lehetőségek, egyházával ismét Strasbourghoz fordulnak. A lelkész úgy készül, hogy iskoláikban ősszel – bár még nem tudja, hogyan – „rendben, békében megkezdjük a következő tanévet”.