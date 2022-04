Észtország és Lettország népirtásnak nyilvánította, amit az oroszok Ukrajnában művelnek

Az észt parlament közleményében úgy fogalmazott: „szisztematikus és tömeges háborús bűncselekményeket” követtek el Ukrajna nemzete ellen az orosz fegyveres erők, hozzátéve,

A közlemény szerint az ideiglenesen megszállt területeken Oroszország „népirtást” követett el a civil lakossággal szemben olyan cselekmények formájában, mint gyilkosságok, emberrablás, deportálások, bebörtönzés, kínzás, nemi erőszak és holttestek megszentségtelenítése.

Riigikogu recognizes #Russia's actions as genocide against the Ukrainian people & calls on the parliaments of other countries and international organizations to the same.

Statement of the Estonian parliament: https://t.co/GTwvAF1knR