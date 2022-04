Putyin szakács nagyapja etette Lenint és Sztálint, az elnök most nagyon vigyáz

Saját bevallása szerint általában mindent megeszik, de csak röntgen után. Részegen a KGB-s karrierje első napja óta nem látta senki.

Vajon tud-e főzni, válogatós-e, mit szeret enni az orosz elnök? Mivel etette Putyin szakács nagyapja Lenint, majd Sztálint? Virtuális főzőcskénkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Kezdjük Vlagyimir Putyin nagyapjával, aki profi szakács volt. Hogyan lett éppen ő a szovjet vezetők egyik séfje? „Nagyapám szakácsként dolgozott először Leninnél, majd Sztálinnál a Moszkva melletti Gorkij egyik dácsájában” – mondja Putyin Andrej Kondrasov újságíró filmjében, a „Putyinban”. Szpiridon Putyin 13 évesen állt be szakácstanoncnak; Szentpéterváron és több fővárosi étteremben öt év alatt sajátította el a szakma csínját-bínját. Az októberi forradalom után családjával együtt Szentpéterváron élt, majd a Moszkva melletti Gorkijba költözött, ahol az 1930-as évek végéig a pártszanatóriumban dolgozott. Tökéletesen bízhattak benne, hiszen Lenin mellett a szovjet pártvezető feleségének és öccsének is ő készítette naponta az ételt. Később Sztálin szakácsa volt és érdekes módon elkerülte a politikai megtorlást, bár sok-sok titok tudója volt – de ezeket vélhetően minden esetben meg tudta őrizni. Élete végéig szakácsként dolgozott, még Nyikita Hruscsov pártfőtitkárt is kiszolgálta.

Halálakor a későbbi orosz elnök már 13 éves volt, így bizonyára sok mindent mesélhetett Vologyának, de erről Putyin nyilvánosan nem beszél – általában tabu az elnök családi élete. Vajon Putyin elleste-e nagyapja ételkészítési tudományát? Erre a kérdésre nem tudjuk a választ, de minden valószínűség szerint nem vált konyhatündérré. Igaz, ezt-azt biztosan el tud készíteni. Az például közszájon forog, hogy van egy “egészség koktélja”, amelyről csupán az derült ki, hogy céklát és tormát is tartalmaz.

Felmerül a kérdés, hogy az orosz elnök válogatós-e Putyin saját állítása szerint nem finnyás az ételekben: – Általában mindent megeszek, amit adnak nekem. Hogy őszinte legyek, nincs sok időm az étkezésre. Szeretem a zöldségeket: paradicsomot, uborkát, salátát. Miként az oroszok többsége, elnökük is jobban szereti a halat, mint a húst. De ha ilyen választásra nincs mód, akkor nagy örömmel eszi meg a bárányt.

Az elnök volt felesége ugyanakkor nem egészen ért egyet azzal, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics nem válogatós. Oroszország volt first ladyje szerint Putyin megtagadhatja az étkezést, ha egyáltalán nem kedveli a feltálalt ennivalót. Ljudmila Putyina (Ljudmila Skrebnyeva) azt is megjegyezte, hogy az orosz vezető nemigen dicsérte az ételt, amit főzött neki, még ha ízlett is: Csak evett.

Nézzük akkor, hogy mit eszik reggelire, ebédre és vacsorára? Vlagyimir Putyin elismerte, hogy reggel nagyon szeret zabkását enni, de a zabpelyhet Oroszország elnöke nem kedveli. Reggelire alapvetően rizskását fogyaszt, a forró italok közül a kávé helyett inkább a teát szereti, többnyire zöldet, vagy gyógynövényeset. A rizskásán kívül Putyin kedvenc reggeli étele a hajdina- és a köleses zabkása. A gabonafélék mellett Putyin reggelire túrót és mézet is eszik, majd nyers fürjtojással „mossa le” étkezését. Anatolij Galkin, a Kreml főszakácsa szerint ebédre Putyin általában levest és gyümölcsöt fogyaszt. Ám gyakran nem marad ideje az ebédre, ilyenkor éhségét kefirrel csillapítja. A fő étkezés este történik. Oroszország elnöke vacsorára leggyakrabban húsételeket eszik, de a böjt alatt halat vagy babot, valamint diót és egyéb növényi termékeket fogyaszt. Mint Galkin megjegyzi, Putyin keveset eszik, és soha nem iszik kávét. Putyin szerinte valójában nem válogatós, hétköznapi ételeket kap, olyanokat, amilyenek gyakran kerülnek az átlagos orosz emberek asztalára.

Putyin azonban nem hétköznapi személy. Felvetődik a kérdés, ki a felelős az orosz elnök ételeinek a minőségéért, hiszen ez a személyes biztonságának része. Mint jeleztük, munkarendje gyakran olyan szoros, hogy egyszerűen nincs ideje ebédelni, de reggelit és vacsorát is ritkán eszik otthon. Étkezése leggyakrabban a Kreml falai között történik. Ez bizonyos mértékben még kényelmes is, hiszen a Kremlben kiváló szakácsok dolgoznak, akik immár egy évtizede készítenek menüt Oroszország első embereinek. A KGB-utód FSZB kulináris szakértői felelősek a Putyinnak felszolgált reggelikért, ebédekért és vacsorákért. Egyesek felváltva dolgoznak az államfő házában, mások az úgynevezett speciális konyhában készítenek ételeket, amely a Kremlben található.

Ismerve más államok elnökeinek védelmét, feltételezhető, hogy Putyin ételeit, italait a főzés, illetve a felszolgálás előtt modern technikai eszközökkel vizsgálják meg. A kérdés az, hogy milyenekkel. Az élelmiszerek és egyéb termékek kifinomult radiometriai- és röntgenberendezéseken mennek keresztül, a készételeket pedig speciális, zárt termoszokban szállítják. A testőrök csak akkor idegeskednek, amikor valahol az orosz végeket járva a vendéglátó polgárok az államfőnek kovászos uborkával, vagy marinált gombával kedveskednek.

Itt értünk el a Kremlen kívüli, kevésbé biztonságos étkezésekhez. Hogyan zajlanak Putyin orosz földön tett hivatalos útjaihoz kapcsolódó fehér asztal melletti fogadások? Vlagyimir Vlagyimirovics ugyanis sokat utazik az országban, és a régiókban szívesen kóstolja meg a helyi ételeket. Gyakran látogat meg katonai vagy civil közétkezdéket is. Például a Krasznodari Terület Riszoopitnij nevű falujában a helyi gazdaság vezetőivel és gépkezelőivel együtt kubáni borscsot, helyi szalonnát és paradicsomot evett.

Mi a helyzet a külföldi fogadásokkal? Az Orosz Föderáció elnökének az ételekkel kapcsolatos álláspontját már fentebb jeleztük: „Általában mindent megeszek, amit adnak.” Ez vonatkozik arra is, amit Vlagyimir Putyin a hivatalos fogadásokon eszik. Ezen ételek listája általában változatosabb, mint az államfő napi menüje, mivel Oroszország vezetőjén kívül más méltóságok is jelen vannak, akiknek az ízléséhez igazodni kell. Putyin többször hangsúlyozta, hogy bizonyos országokban tett hivatalos látogatásai során szívesen kipróbálja a helyi konyhát. Ugyanakkor azt is mondta, hogy az ilyen utak keretein belül szinte egyáltalán nincs idő étkezésre, mert lekötik a külföldi vendégekkel és partnerekkel folytatott tárgyalások.

Elég sok részletet megtudtunk Putyin étkezési szokásairól, de hogy áll az orosz elnök az alkohollal? Volt kollégái és osztálytársai úgy emlékeznek, hogy az orosz vezető közömbös az alkohol iránt. – Nem szalad el az üveg látványától, de ha nem muszáj, nyugodtan megtagadhatja az alkoholos italok fogyasztását – állítja Galkin. Szerinte Putyin a szeszes italok közül

Hogy mennyi igazság lehet ebben, az nem ismert. Egyes ünnepi eseményeken pezsgőt kell innia, de itt is igaz: egy pohár alkoholnál többet Putyin rendkívül ritkán fogyaszt.

Végezetül lássuk, az orosz államfő kedvenc ételeit! Az egyik moszkvai étterem, amelyet az elnök hosszú ideig látogatott, összeállította azoknak a fogásoknak a listáját, amelyeket Vlagyimir Vlagyimirovics szeret. Később a Kreml főszakácsa megerősítette a felsorolt ételek lajstromát:

Cári hallé töltött pitével; Válogatott hústál házi fasírozottal, kolbásszal és különböző sült húsokkal; Sült borjúhús forró fokhagymás-tejfölös mártással; Forró füstöléssel előkészített tokhalfilé, Pisztácia fagylalt; Zöld- vagy gyógytea.

A fenti listának köszönhetően, valamint Kreml-menüjének ismeretében arra lehet következtetni, hogy Vlagyimir Putyin semmilyen különleges diétát nem folytat, de szereti az aktív kikapcsolódást. Mindezek teszik lehetővé, hogy az Orosz Föderáció Fegyveres Erőinek 69. évébe lépett főparancsnoka kiváló fizikai formában tartsa magát.