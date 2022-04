Felszabadító és fájdalmas: a magyar cégvezető meg sem várta a választási végeredményt, egy hátizsákkal ment új életet kezdeni Chilében

A Népszava írt arról a héten, hogy erősödik itthonról a kivándorlás, sokan a választási eredmény miatt, mások a háború rémétől félve hagyják el az országot. Magyar László Róbert a választások kimenetelét már meg se várta (biztos volt a végeredményben), egy szál hátizsákkal vándorolt ki egymagában Dél-Amerikába, hogy 47 évesen új életet kezdjen. Március 30-án retúrjegy nélkül felült a madridi gépre, onnan a 11 ezer kilométerre lévő Santiago de Chilébe, majd Antofagastába, egy latin-amerikai mércével inkább kisvárosnak tekinthető tengerparti településre utazott.

Győztes miniszterelnökünk szerint innen csak rosszabb helyre lehet menni, ezzel máris vitatkoznánk, ám a kivándorlás traumatikus, valójában gyászfolyamat – már az is, ahogy eddig a döntésig eljut valaki. Lászlónak nem volt maradása, családja azonban nem akart menni, így 18 éves fiát és 23 év házasság után feleségét is hátrahagyta. Azóta fiával nem, feleségével alig beszéltek.

Fájdalmas ez mindannyiuknak. Könnyű lenne Lacit elítélni, meg is teszik, akik a blogbejegyzéseire (elhungaro.net) kommentelnek. Mások épphogy irigylik bátorságát, mert bár sokan hangoztatják, hogy mennének, végül mégsem teszik.

A rossz is jobb, ha más

Videóchaten beszélgetünk, nálunk délután 5, Lacinál délelőtt 11 óra van. Már elment a boltba reggeliért, összerendezte a ruháit és azóta folyamatosan írt. Égkék szeme okosan csillog, szépen fogalmaz, íróemberként és a hispán kultúra rajongóiként könnyen megértjük egymást. Ő most Pablo Neruda és Isabel Allende levegőjét szívja, ezért irigylem, meg a napsütésért, ami őt inkább megégeti – nincs tökéletes földi paradicsom. De ott most a rossz is jobb, legalábbis más számára.

– Győrben születtem. Szüleim böcsületes emberek voltak, egész életükben rengeteget dolgoztak, hogy mindent megteremtsenek nekem és az ikerhúgaimnak. Arra neveltek, legyen tisztességes foglalkozásom. Csak én mindig különböztem az elvárástól. Amikor mondtam nekik, hogy írni meg festeni akarok, mondták, abból nem lehet megélni. Belenyugodtam. A '90-es években Győrbe jött a Mária Iskolatestvérek Rendje, egy liberális szerzetesrend, ami olyan nagy hatással volt rám, hogy eldöntöttem, szerzetesnek állok. A tanítóképző főiskola után Spanyolországban lettem novícius, de pont előtte megismerkedtem a későbbi feleségemmel, így végül nem lettem testvér – emlékezik vissza. Miután megszületett a fiuk, a tanítást elhagyta, pedig szerette, de nem jöttek volna ki a fizetéséből úgy, hogy a felesége otthon van a gyermekükkel. Grafikai vállalkozásba kezdett, majd cégvezető lett egy nyomdánál.

Korábban rengeteget utazott Európán belül, feleségével mielőtt összeházasodtak, elbicikliztek Győrből Rómába, másfél hónapon keresztül, a rá következő évben Franciaországba, közben ott aludtak, ahol befogadták őket, vagy az út mellett, ahol rájuk esteledett. Ez volt élete legnagyobb élménye, évekig kérlelte a családját, menjenek újra. – A feleségem azt mondta, amikor még nagyon szerelmes volt belém, bevállalta, most már ilyet nem tudna. Én legszívesebben csavargó lennék. Engem ez vonz, megismerni a világot, akár minden nap máshol felébredni. A korábbi életem abból állt, hogy kora reggeltől délutánig dolgoztam a nyomdában, hazamentem, ott is meg kellett oldani dolgokat, aztán pihenés, csakhogy másnap reggel újra mehessek dolgozni. Közben festettem, kiállítottam a képeimet, folyamatosan írtam, erős vágy élt bennem, hogy az alkotásnak éljek, de elnyomtam magamban. Úgy éreztem, be vagyok zárva a munkámba, az életembe, olyan volt, mint egy börtön. Próbáltam rábeszélni a családomat, hagyjunk itt mindent, menjünk el máshová, éljünk máshogyan. Mindig az volt a válasz, várjunk még, inkább ne adjuk fel az egzisztenciánkat. Hiába ott a fiam, akit nagyon szeretek, büszke vagyok rá, de van egy pohár, ami csak gyűlik, és egyszer csak kicsordul. Ez 2020 közepén csordult ki nálam, akkor azt mondtam, ha jönnek velem, jó, ha nem, nekem akkor is el kell mennem. Most volt olyan helyzet, hogy úgy láttam, meg tudnak élni, boldogulnak már nélkülem.

Fia most 18 éves, Alberto Contador spanyol országúti kerékpáros-bajnok junior csapatának tagja. Laci tudja, ez az ő álma volt, kitanulta az edzőséget, kerékpáros egyesületet alapított. De most hogy eljött, a fia eldöntheti, tényleg ezt akarja-e csinálni, nem csak az apai ösztönzésre lép a profi sportolói pályára. – Éppen ma írtam a blogomba, mennyire hiányzik nekem, nagyon szerettem vele és a kerékpárjával foglalkozni – mondja elcsukló hangon. – Óriási ára van annak, hogy eljöttem, de annak is óriási ára volt, amikor otthon voltam. Mikor tavaly kikísértem a fiamat Spanyolországba a csapatához, hosszú idő után először volt módom gondolkodni. És arra gondoltam, ha én ma meghalok, saját magammal szemben nem teljesítettem az elvárásokat. Nincs semmi, amit fel tudok mutatni. Hiába alkotsz és írsz, ha nincs mögötte egy élet. Én nem vagyok Mallarmé, aki a saját otthonából tud tájleírásokat írni, nekem muszáj élnem, tapasztalnom ahhoz, hogy írhassak.

Kincskeresés Chilében

A Cervantes Intézetben végzett spanyoltanári képzést, onnan lettek chilei kapcsolatai. – Most próbálom megszervezni, hogy az írásból itt megéljek, vagy lehet, hogy iskolában fogok tanítani. Szívesen tanítok, és itt könnyű elhelyezkedni. Rengetegen jönnek ide, főleg más latin-amerikai országokból, Venezuelából, Peruból, Kolumbiából. Van végre lehetőségem írni, rengeteg új impulzus ér. Például a piacnál van egy nagy szemétkupac, abban fekszik két hajléktalan. Egyikük tanárember, folyton visznek neki könyveket és olvas. Itt nem kergetik el az utcáról, ahogy az illegális árusokat sem. Sokkal mozgalmasabb, élettelibb ez a közeg, erre vágytam.

de aki felhasználja, kamatoztatja, megkapja a jutalmát. Egy másik tanításban Jézus azt mondja, aki nem hagyja el házát, atyját, feleségét, nem méltó az Isten országára. Igen, néha el kell hagyni a kényelmest, a megszokottat, hogy változás jöhessen. A harmadik történet, ami hatással volt rám, mikor egy ember talál a szántóföldben egy kincset, de visszatemeti, eladja mindenét, majd megveszi ezt a földet, hogy övé legyen a kincs. Remélem, hogy ezt a kincset megtalálom. Akár itt, Chilében.”