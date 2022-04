Ez péntek sem telik el bombariadó nélkül, két budapesti helyszínt fenyegettek meg robbantással

Közveszéllyel fenyegetés bűntett alapesetben 3 év, köznyugalmat súlyosan zavaró esetben 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel.

Több órára le kellett zárni a népligeti Volán-pályaudvart egy bombariadó miatt – közölte Facebook-oldalán a Voláninfó.

A hatósági zár viszonylag rövid idő alatt véget ért, a társaság tájékoztatása szerint az autóbuszok közlekedési rendje hamarosan visszaáll.

A hvg.hu olvasói olvasói eközben azt jelezték, hogy a Corvin Plázában is bombariadó van. beszámolóik szerint az épületet kiürítették, az üzletek dolgozóit arról kérdezték, nem láttak-e elhagyott csomagot a pláza területén.

A mostani fenyegetések nem jelentenek újdonságot. Mint lapunk is beszámolt róla, a héten már több bevásárlóközpontot is ki kellett üríteni, de a Szépművészeti Múzeumban is volt csütörtök este bombariadó.