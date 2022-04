„Puszi Gergő!” - így búcsúztatták el Homonnay Gergelyt a Margitszigeten

A kormányellenes író még januárban, Rómában halt meg.

Több mint százan gyűltek össze a Margitszigeten, Homonnay Gergely egyik egyik kedvelt helyén: megjelentek korábbi diákjai, tanárai, barátai és munkásságának tisztelői is, idősek és fiatalok egyaránt, többen macskás pólóban, szivárványos zászlóval a kezükben – számolt be a Facebookon is meghirdetett nyilvános szombati délelőtti búcsúztatóról a Blikk.

Homonnay Gergely, a közismerten kormányellenes íróra, publicistára, ellenzéki aktivistára még az újévre virradó éjszaka találtak rá egy római zártkörű szórakozóhely török fürdőjében. Ügyében klinikai vizsgálat indult Rómában, hogy kábítószer-túladagolás miatt halt-e meg, azonban máig nem derült ki, hogy pontosan milyen körülmények között vesztette életét az író.

A szombati megemlékezésen a hozzá legközelebb álló barátai, munkatársai, diákjai, ismerősei búcsúztatták. Részt vett a megemlékezésen egy régi barátja Edward Morley is, akit csak úgy emlegetett, hogy „az angol”.

Perintfalvi Rita író, teológus, egyetemi tanár elmondta, hogy Homonnay Gergely április harmadikát – a Fidesz negyedik kétharmados győzelmével végződött 2022-es parlamenti választás napját – a magyar demokrácia gyásznapjának titulálta volna, „hiszen számára a szabadság volt a legfontosabb. Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke szerint „óriási veszteség ért mindenkit, Gergelyt semmi nem pótolhatja”. Viszont azt is hozzátette, hogy „amit itt hagyott, attól megerősödünk, küzdjünk tovább a jóért".

Hernádi Judit, Homonnay Gergely kedvenc színésznője pedig hangfelvételről mondott egy verset az író emlékére. A Búcsúvers Erzsitől úgy íródott, mintha Erzsi, a macska intézte volna szavait néhai gazdájához.

Homonnay Gergely hamvait szombat délután, a Margitsziget felett szórták szét, a megemlékezésen pedig tiszteletkört tett a hamvait szállító repülőgép, amely a „Puszi Gergő!” feliratot húzta maga után.