Úgy féltik a börtönben ülő magyarokat a koronavírus-fertőzéstől, ahogyan a szabadokat sem

A BVOP egyelőre nem akarja feloldani fel a teljes kijárási és látogatási tilalmat.

Magyarországon kevésbé féltik a szabad embereket a friss koronavírus-fertőzéstől, mint amennyire a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) védi a fogvatartottakat – legalábbis ez derült ki a BVOP lapunknak küldött adataiból.

A 9 millió 689 ezer magyarból a kormányzati tájékoztató portál adatai szerint jelenleg valamivel több mint 68 ezer fő az aktív fertőzött, s több mint egy hónapja semmilyen óvintézkedés nem kötelező sem a munkahelyeken, sem a tömegközlekedési járműveken, sem más közösségi terekben.

Eközben a BVOP Népszavának küldött tájékoztatása szerint a 18 640 fogvatartott közül 35 elítélt aktív koronavírus-fertőzött jelenleg. Őket elkülönítették, így az aktív betegek aránya alapján tehát nem látszik indokoltnak a teljes látogatási és kijárási tilalom fenntartása a hazai fegyintézetekben, a Népszava kérdéseire mégsem erősítette meg a BVOP, hogy hamarosan megszünteti zárlatot. Helyette annyit közöltek: „a büntetés-végrehajtási szervezet addig tartja érvényben az új koronavírus-fertőzést megelőző intézkedéseket, amíg azt a kollégáink és a fogvatartottak egészségének megóvása indokolja. A látogatási tilalom feloldásának lehetőségét folyamatosan vizsgáljuk”.

A parancsnokság kommunikációs főosztálya arról tájékoztatta lapunkat, hogy a járvány kitörése óta 1693 börtönlakó kapta el a fertőzést, közülük 19 belehalt a szövődményekbe. A büntetés-végrehajtásban dolgozók közül sokkal többen, 4744-en betegedtek meg és közülük 11-en hunytak el a vírus miatt.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, néhány napja jelent meg az Európa Tanács (ET) hagyományos, éves börtönstatisztikai jelentése, amelyből kiderül, hogy 2011 és 2021 között a bebörtönzöttek aránya Magyarországon 3 százalékkal nőtt, miközben az ET tagállamainak túlnyomó többségében csökkent. Ezzel is magyarázható, hogy a 2020 szeptemberében átadott majdnem háromezer új hazai férőhely ellenére száz férőhelyen még most is 101 rabot tartanak elzárva. Térségünkben a román börtönhelyzet a legrosszabb, ahol száz férőhelyen 119 rab osztozik.