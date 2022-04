1399 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 32 beteg

1499 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 37-en vannak lélegeztetőgépen.

1399 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 895 677 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 32 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 133 főre emelkedett - közölte kedden reggel a kormányzati tájékoztatási oldal.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 792 616 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 56 928 főre csökkent. 1499 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 37-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 1915-en vannak, a mintavételek száma 11 317 807.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (335 817) és Pest megyében (257 458) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (110 532), Szabolcs-Szatmár-Bereg (103 032), Győr-Moson-Sopron (101 937), Hajdú-Bihar (99 899) és Bács-Kiskun megye (95 366). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (40 015).

A beoltottak száma 6 406 150 fő, közülük 6 192 142 fő a második, 3 861 353 fő a harmadik, 285 137 fő már a negyedik oltását is felvette.

Azt írják, hogy az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra.