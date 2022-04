Újabb gyanúsítottjai vannak a Schadl-Völner-ügynek

A végrehajtói kar elnöke május 8-ig van előzetes letartóztatásban.

15-re emelkedett a Schadl-Völner-ügy gyanúsítottjainak száma, miután újabb két személyt hallgatott ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) - tudta meg a 24.hu.

Az ügyészség szerint a 15 gyanúsított közül már többen is beismerő vallomást tettek, arra azonban nem tért ki a tájékoztatás, hogy közülük hányan ismerték be tettüket. Három személy – köztük Schadl György, a végrehajtói kar elnöke – május 8-ig van letartóztatásban, a többiek szabadlábon védekezhetnek. Völner Pál ügyvédje, Papp Gábor a 24.hu-nak arról nyilatkozott, hogy a volt államtitkár 15 oldalas írásbeli vallomást tett az ügyben, ebben a gyanúsítás állításait igyekezett részletesen cáfolni. Az ügyészségen bizonyítási indítványokat is előterjesztettek.

Polt Péter legfőbb ügyész korábban azt közölte, hogy Völner Pál esetében is vizsgálták a személyi szabadság esetleges korlátozását, de arra jutottak, hogy ennek a jogi feltételei nem adottak, noha Schadl György már tavaly november óta rács mögött csücsül.