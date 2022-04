Lemondani túl tisztességes lett volna a hatalmas vereség után, de van mozgolódás az ellenzéki pártok vezérkarában

Az áprilisi, újabb kétharmados vereség után szinte minden ellenzéki párt rendezi első sorait.

A jelek szerint turbulensebb időszak vár az MSZP-re is: Tóth Bertalan eddigi társelnök nem indul újra posztért a soron következő, őszi tisztújításon, ugyanakkor frakcióvezető marad. Kerestük a párt másik társelnökét, hogy terveiről kérdezzük, de Kunhalmi Ágnest lapzártánkig nem értük el. Egy aspiráns mindenesetre már biztosan megpályázza Tóth üresen maradó székét: a párt európai uniós képviselője, Ujhelyi István. A politikus ezt az ATV-ben jelentette be. Mint arról beszámoltunk, tervei között szerepel az MSZP név lecserélése is. „Legyen az új közösségünk neve »Esély« (…)”– fogalmazott. Ujhelyi szerint „ki kell tudni mondani, hogy elhervadt a szegfű, ami ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a kaspóval együtt kell kidobni: inkább új földet kell hozni, friss vízzel megöntözni és egy új virágot elültetni.”

Az ellenzéki pártok közül legkorábban a Jobbik tartja tisztújító kongresszusát. Május 7-én kiderül, hogy továbbra is Jakab Péter vezeti-e az egykori szélsőjobboldali pártot. Kihívója biztosan lesz: az előző ciklusban a nemzetbiztonsági bizottságot vezető Stummer János megméretteti magát az eseményen. A politikus a választási vereséget követően többször is éles kritikával illette a jelenlegi elnök teljesítményét. „Jakab Péter szerint mi rendben vagyunk és várnunk kell a népharagra, ami majd elsöpri Orbán Viktor rendszerét, szerintem viszont változtatnunk kell” – jelentette ki. Ő maga az ellenzéki együttműködés kérdését egy ideig zárójelbe tenni. Ám nyomatékosította, mindent meg kell tenni a jó viszonyért és a helyi koalíciók megtartásáért.

A Párbeszéd élén már biztos, hogy változás lesz: Karácsony Gergely főpolgármesteri posztjára koncentrál, maga helyett pedig Tordai Bencét ajánlja. Utóbbi a Telexnek adott interjújában jelezte, „a meccs még nincs lefutva. A párt tavasz végén, nyár elején tartja tisztújítását.” Szabó Tímea vélhetően marad társelnök, ahogy parlamenti frakcióvezető is.

Az LMP-ben augusztus végén várható tisztújítás. Kanász-Nagy Máté lapunknak azt mondta, ezt nem a választás miatt tartják, hiszen amúgy is esedékes lenne. Arra a kérdésre, hogy ő maga ismét ambicionálja-e a társelnökséget, azt mondta, egyelőre még nincs benne ilyen elhatározás, jelenleg is értékeli a választások eredményét. Azt azonban világossá tette, hogy „folytatni fogjuk a munkát”. Ungár Péter – aki listán jutott be a parlamentbe – korábbi nyilatkozatai alapján nem kizárt, hogy elindulhat a posztért.

A Momentum vezetése a jelek szerint marad, a tavaly ősszel megválasztott Donáth Anna tovább vezetheti a pártot. Hasonló a felállás a DK-nál is, Gyurcsány Ferenc elnök posztját nem veszélyezteti senki. A Mi Hazánk Mozgalom háza tájáról szintén nem hallani a tisztújításról. Ám mivel a szélsőjobboldali párt sikeresen szerepelt a választásokon, új erőként a törvényhozásba jutott, így Toroczkai László elnöksége alighanem megkérdőjelezhetetlen.