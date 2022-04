Politikai nyomásgyakorlásra hivatkoztak, kiparancsolták az újságírókat a Magyar Táncsport Szakszövetség közgyűléséről

Nem engedték tudósítani az újságírókat a táncsport keddi tanácskozásáról, az indoklás szerint így védték meg a szövetséget a politikai nyomásgyakorlástól.

Lapunk vasárnap késő este jelezte írásban a Magyar Táncsport Szakszövetségnek (MTáSz), hogy tudósítót küld a szervezet keddre másodszor összehívott közgyűlésére. (Az első pár nappal korábban a kevés résztvevő miatt határozatképtelennek bizonyult.)

Az MTáSz elnöke, Zsámboki Marcell a kedden 9:30-kor kezdődő esemény előtt 18 perccel küldte el indoklás nélküli elutasító válaszát, munkatársunk ekkor már a helyszínen tartózkodott. A vezető felszólította tudósítónkat a terem elhagyására, azzal az indoklással, hogy amennyiben egy ember nem szeretné a sajtó jelenlétét, akkor attól kezdve nem sajtónyilványos a közgyűlés. Lapunk arról tájékoztatta Zsámboki Marcellt, hogy közpénzből működő szervezet éves közgyűlése nyilvános eseménynek számít, amelynek zárttá nyilvánításáról a küldötteknek kell szavazni, nyomós indok esetén van erre lehetőség. A vezető, miután konzultált az MTáSz jogászával, a közgyűlés elkezdése előtt szavazást rendelt el arról, hogy legyen-e zárt az ülés.

A tánc a 2024-es párizsi nyári olimpián bekerült a programba, a tavalyi közgyűlésen döntött úgy az MTáSz, hogy kéri tagfelvételét a Magyar Olimpiai Bizottságba.

Ezután Zsámboki Marcell azt mondta, hogy a Népszava jelenléte politikai nyomásgyakorlás, ettől szeretné megkímélni a szövetséget és a küldötteket, ezért kérte, szavazzák meg a jelenlévők az ülés zárttá nyilvánítását, ami azt jelenti, hogy a sajtó nem tudósíthat a helyszínről az eseményről, de felhasználhatja azt az írásos közleményt, amit majd a közgyűlés után kiadnak. Indoklásában elhangzott az is, hogy a Népszavában korábban az MtáSz-t rossz színben feltüntető cikkek jelentek meg, melyek szerinte többször nem a valóságot mutatták be. A résztvevők 39 igennel, 33 nemmel és 4 tartózkodással arra szavaztak, hogy a sajtó nem tudósíthat az MTáSz közgyűléséről. A döntés következtében a Magyar Nemzet újságírója is elhagyta a termet.

Egyébként az alábbi napirendek tárgyalása bizonyult nyomós indoknak a zárt közgyűlés elrendelésére: 1. Napirend előterjesztése, 2. Alapszabály – módosítási javaslatok, észrevételek tárgyalása, 3. Elnökségi tájékoztató.

Lapunk kíváncsi volt a MOB véleményére a történtekről, mert ilyesmi nem szokott megtörténni az olimpiai család többi tagjának közgyűlésein, pedig azok sem mindig nyugodt hangulatúak.

„a sportági szövetségek önállóan, a saját alapszabályuk szerint működnek, és aszerint zajlanak a közgyűléseik is. A Magyar Olimpiai Bizottság ugyanakkor az újságírói megkeresésre reagálva a lehető leghamarabb hivatalos indoklást kér az üggyel kapcsolatban a Magyar TáncSport Szövetségtől” – írta a Népszavának az olimpiai bizottság.

Természetesen megkerestük az Emmit is, ahonnan az állami támogatást kapják a sportági szövetségek, így az MTáSz is. A közpénzek felhasználásának transzparens elszámolását törvény írja elő, a szövetségek vezetősége az elvégzett munkáról a közgyűlésen számol be, ezért érdekes, a minisztérium mit gondol arról, ha kitiltják a sajtót a közgyűlésről azzal az indoklással, hogy az újságírók jelenléte politikai nyomásgyakorlást jelent az adott sportszervezet számára?

„Magyarországon a sportszövetségek önálló szervezetek akik a saját maguk által elfogadott alapszabály szerint működnek, és a közgyűléseik rendjét is önállóan határozzák meg” – reagált a tárca.

Május 11-én tisztújító közgyűlést tart az MTáSz, melyen az új tisztségviselők megválasztása mellett szavaznak a résztvevők az ellenőrző testület beszámolójáról és a könyvvizsgálói jelentésről, a tavalyi közhasznúsági mérlegről, az elnökség szakmai beszámolójáról, a szakszövetség szervezeti egységeinek beszámolóiról, majd a végén következik a tisztségviselők megválasztása. Hogy nyílt vagy zárt ülésen, ezt egyelőre nem lehet megjósolni.