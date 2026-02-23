Még a szombati határidő után is volt lehetőség a zászlóvivő személyének módosítására, ha az érintett ország megfelelő indoklással (sérülés, betegség) kért változtatást.
Például két Prestige Plus felszereltséggel rendelkező Lexus RX350h típusú autót, amelyek listaáron közel 40 millió forintba kerülnek. Az egyikért egy évre 9,4, a másikért kilenc hónapra 7 millió forintot fizet a szervezet.
Áldozatok és tanúk szólaltak meg, mégsem történik semmi – hangsúlyozta Kulcsár Krisztián.
Egész Magyarországon a támogatók aránya 64 százalék.
A volt főpolgármester-jelölt által alapított Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciója „óvatosan és világos feltételekkel” támogatja a kölcsönös tájékozódás megkezdését.
A kétszeres olimpiai bajnok sportvezető egyedüli jelöltként 92 igen és egy nem szavazatot kapott.
A fejleményekről folyamatosan tájékoztatják a magyar szurkolókat és a magyar olimpiai családot.
Gyulay Zsolt arról is beszélt, kereste Milák Kristófot, de neki sem sikerült felvennie vele a kapcsolatot.
Ezt a sportért felelős államtitkárság javasolta a kormánynak, a kormány pedig egyetértett a tervvel.
Nem engedték tudósítani az újságírókat a táncsport keddi tanácskozásáról, az indoklás szerint így védték meg a szövetséget a politikai nyomásgyakorlástól.
Már hónapok óta benne volt a levegőben, hogy vezetőcsere lesz a köztestület élén.
A tiltakozók szerint Kulcsár Krisztián elnök visszaélt a bizalmukkal, és az hazai olimpiai testület közgyűlését a saját képére formálta.
Szinte minden jelentős sportszövetség élén politikus áll, ám mindebből nem következik a sporteredmények javulása.
Reméli, hogy Schmitt Pál mögötte állt, de azért a Magyar Olimpiai Bizottságban az elnök megválasztása összetettebb kérdés ennél - magyarázta Kulcsár Krisztián, a MOB új első embere a hvg.hu-nak. Interjút azonban csak közösen akart adni Szalay-Berzeviczy Attilával, a budapesti olimpiáért harcoló BOM vezetőjével. Újra szeretnének pályázni az olimpiára a magyar főváros nevében, de Kulcsárnak nem ez az egyetlen célja. A feladatleosztásban a kormánnyal is vitában áll - derül ki az interjúból.
Lemondott tisztségéről a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, dr. Bartha Csaba. Dr. Kulcsár Krisztián, a MOB keddi közgyűlésén megválasztott új elnöke a főtitkári feladatokkal az olimpiai bajnok öttusázó Fábián Lászlót, korábbi sportigazgatót bízta meg – olvasható a bizottság hivatalos honlapján.
Tüntetők várták a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) közgyűlésére érkezőket a budapesti Hélia Hotel előtt. A mintegy húsz demonstrálóra tíz rendőr vigyázott, a tiltakozók a Quaestor-ügy károsultjai voltak, akik szerint győri városvezetőként Borkai Zsolt MOB-elnök is felelős azért, hogy az átlagosnál sokkal nagyobb hozamot ígért a cég a befektetőknek, akik a betett pénzüket sosem látták viszont.
Ma kiderül, kinek a feladata lesz a megtépázott tekintélyű és hírnevű Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) vezetése. A szervezet tisztújító közgyűlésén összesen 32-en pályáznak különböző tisztségekre (elnök, elnökségi tagság, felügyelőbizottsági tagság), a legnagyobb érdeklődés érthető módon az elnök megválasztását előzi meg.
Egyetlen jelölt sem élvez kiemelt politikai támogatást, így Borkai Zsolt, Kulcsár Krisztián és Szabó Bence is azonos eséllyel indul harcba a MOB elnöki tisztségéért a szervezet jövő keddi tisztújító közgyűlésén.
Titkosnak tervezett egyeztetés volt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) hétfői rendkívüli közgyűlése előtt. A tanácskozáson a januárban elfogadott, ám hibáktól hemzsegő alapszabályt kell módosítani a május 2-i tisztújítást megelőzően. A vitáktól sem mentes találkozón abban maradtak, egyelőre nem változik a közgyűlés közel 200 fős létszáma.
Április 9-től december 3-ig 58 eseménnyel várja a mozogni vágyókat a megújult olimpiai ötpróba mozgalom, amely a következő években 2020 nyaráig kínál programokat.
Várhatóan a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) következő közgyűlésén a küldöttek is szavaznak a 2024-es budapesti nyári olimpiai és paralimpiai pályázat visszavonásáról. Bár ennek a voksolásnak gyakorlati jelentősége már nincs, Bartha Csaba főtitkár szerint így lehetne teljesen lezárni ezt a történetet.
A bíróság másodfokon is kimondta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB) ki kell fizetnie a maratoni kajak-kenusoknak járó jutalmat – ezt hirdette ki a Fővárosi Ítélőtábla február 21-én. A maratoni kajak-kenusok azért fordultak a bírósághoz, mert 2013-ban a kolumbiai Caliban megrendezett Világjátékokon öt arany- és két ezüstérmet szereztek, ám a jutalmakat más sportolókkal szemben nekik nem fizették ki.
A Népszava értesülése szerint még az a lehetőség is felmerült, hogy esetleg elmaradhat a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) jövő keddre összehívott közgyűlése, annyi probléma volt az új alapszabály-tervezettel. Borkai Zsolt, a MOB elnöke és Bartha Csaba főtitkár cáfolták ezt az értesülést, de az nyilvánvaló, az előkészítés nem zökkenőmentes.
Jelentősen csökken a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) ereje és befolyása annak a törvényjavaslatnak a következtében, amelyet tegnap nyújtottak be az Országgyűlésben.
Döntöttek a riói csapat összetételéről a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tegnapi közgyűlésén. A Művészetek Palotájában megrendezett eseményen az is kiderült, hogy a magyar zászlót London kardvívó bajnoka, Szilágyi Áron viszi majd.
A 2015-ös szakmai beszámolót, a könyvvizsgálói, illetve felügyelőbizottsági jelentést, valamint a 2018-as pjongcsangi téli olimpia felkészülés irányelveit és az idei, lillehammeri téli ifjúsági játékokról készült beszámolót is egyhangúlag elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) közgyűlése tegnap.