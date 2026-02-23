Újra pályáznánk az olimpiára – Lehetetlen a MOB átvilágítása?

Reméli, hogy Schmitt Pál mögötte állt, de azért a Magyar Olimpiai Bizottságban az elnök megválasztása összetettebb kérdés ennél - magyarázta Kulcsár Krisztián, a MOB új első embere a hvg.hu-nak. Interjút azonban csak közösen akart adni Szalay-Berzeviczy Attilával, a budapesti olimpiáért harcoló BOM vezetőjével. Újra szeretnének pályázni az olimpiára a magyar főváros nevében, de Kulcsárnak nem ez az egyetlen célja. A feladatleosztásban a kormánnyal is vitában áll - derül ki az interjúból.