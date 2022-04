Vajon van még annak a szónak értelme, hogy „szerelmeskedés”? - teszi fel a kérdést interjúnkban Jacques Audiard

Mennyiben lesz művészfilm, ha egy romkom fekete-fehérben készül, és Jacques Audiard rendezi? Ez az alapvető kérdés, melyet a nálunk néhány napja bemutatott Ahol a Nap felkel Párizsban című film felvet. A rendezőt, aki szerint műve a mai generációk életének utópisztikus ábrázolása Zoomon értünk utol.

Filmje szereplőit dolog köti össze: Párizs tizenharmadik kerületében élnek. Mi a környék jelentősége?

Amilyen szerteágazó a filmbeli karakterek élete, annyi választ tudnék adni. De talán a legkézenfekvőbb, hogy én is sokáig éltem ebben a kerületben, ahol az elmúlt évtizedben jelentős fejlesztések, építkezések történtek. Számos filmem játszódott már Párizsban, melyek jellegzetes pontjait mutatták meg a metropolisznak: a tizenkilencedik századi romantikus várost. Én most valami újat kerestem építészeti szinten, ami jobban illett a mai húszasok és harmincasok élettörténeteihez. Többek között ezért is döntöttem úgy, hogy a film fekete-fehér lesz.

Ez erősíti a nézőben azt az érzést, hogy szinte az összes karakter boldogtalan. Tényleg így látja a fiatalabb generációkat?

Ha az lenne a kérdése, hogy én boldog voltam-e a harmincas éveimben, azt mondanám, hogy voltak jobb és rosszabb időszakaim – még úgy is, hogy idővel a rosszat kezdjük elfelejteni. Hamis illúzió, hogy a mai fiatalság boldogabb lenne, mint annak idején mi voltunk. Sőt, sokkal rosszabb helyzetben vannak. Míg húsz évvel ezelőtt tudtunk még analóg emberi kapcsolatokat építeni, ez ma már nem megy. A „lebegés” a divat: a döntésképtelenség és a kivárás korát éljük. Az, hogy sokkal több embernek van diplomája, a szabad gondolkodást erősíti. Senki sem akar rendszert építeni, vagy annak tagja lenni.

Az Ahol felkel a Párizsban a nap olyan, mint a Rozsda és csont című alkotása: szerelemmel teli, ám mellőzi a romantikát.

Azért egy kicsit engedtem a romantikának a vége felé... Ám elismerem, engem a szerelem folyamatában és nem a filmekben sokszor használt pillanatok tekintetében érdekel. Így van ez tizenötéves korom óta, amikor először megnéztem az Éjszakám Maudnál-t Rohmertől. Csodálatos film. Egy férfi és egy nő egy lakásban egész éjjel a szerelemről beszél és végül nem fekszenek le egymással. Akkoriban a szex nem volt kötelező része a szerelem kialakulásának. Manapság, a közösségi média korában, letöltesz egy párkereső applikációt és ha passzoltok, akkor jöhet is a szex. Vajon van még annak a szónak értelme, hogy „szerelmeskedés”? Szerintem van, de hogy áll ezzel a világ?

Általában ön írja a saját filmjeit, most azonban kettő társírója is volt. Hogy jött össze a csapat?

Celine Sciamma-val kezdtük el közösen írni a forgatókönyvet. Majd félre kellett tenni az anyagot, mert beszálltam íróként és rendezőként A legendák hivatala című tévésorozatba. Amikor én szabadultam innen, akkor Celine forgatta már a saját filmjét, a Portrét a lángoló fiatal lányról, így végül a szkriptet Léa Mysius-vel fejeztem be. Valóban érdekes, sosem fordult még elő velem, hogy két másik rendezővel írjak forgatókönyvet.

Ez befolyásolta?

Nem, nem szoktam a rendezésen sok agyalni. Úgy fogalmaznám meg: mozit készítek. Nem tartom a filmjeimet sokban eltérőnek, egyetlen kivétellel: ez a Testvérlövészek, hiszen ez egy amerikai western. Sokszor kérdezték tőlem, hogy mit jelent számomra a filmrendezés és hosszú éveken keresztül nem tudtam jó választ adni. Most már tudok: a filmkészítés az, ahogy viszonyulok a világhoz.

A Dheepan a migrációról szólt, a mostani filmje generációs problémákról. Fontos önnek, hogy egy film aktuális, közéleti legyen?

Hogyne. Minden műalkotásban benne van a lehetőség, hogy megváltoztatja a világot. a Dheepan valóban politikus mű volt, a jelenről szól, úgy érzem, hogy az Ahol felkel a nap Párizsiban már inkább utópia.

Említette korábban A legendák hivatalát. Kedvet kapott hozzá, hogy újra tévézzen?

Nem feltétlenül, ezt is csak csak a fő rendező Eric Rochert miatt vállaltam, aki jó barát. Jobban szeretek moziban gondolkodni továbbra is. Bár a tévés világból szeretném használni azt a technikai hátteret, ami rendelkezésre állt: bármilyen beállítás eszembe juthatott, megvolt hozzá az eszköz és a szakember. Ilyen luxushelyzetben mozifilm esetében sosem voltam.

Nem fél attól, hogy a streaming „megeszi” a mozit?

Ez inkább gazdasági, mintsem művészi kérdés, előbbihez nem nagyon értek. De az biztos, hogy a pandémia előtt nem volt tökéletes a filmipar és a repedésekből törések lettek. Ha arra kíváncsi, hogy fogok-e streaming szolgáltatónak forgatni, fogalmam sincs. Az biztos, hogy ez a nyelvészeknek is okozott némi munkát. Hosszú évtizedek óta használjuk a mozi, a mozizni szavakat. Ez nem változott, amikor a celluloidot leváltotta a digitális technika. Oké. De most sem kellene valami újat kitalálni, amikor egy óriási vetítő és egy mobiltelefon képernyőjén pergő képsorok szintén ugyanazt jelenthetik? Nézünk egy filmet? De látjuk is, valóban?