Végül még a cetlik okozzák Trump vesztét

Donald Trump sosem bízott a számítógépben, mert az ördög tudja, hol kötnek ki a digitális dokumentumok. Nem e-mailezett és alkalmazottaival is csak szóban, legfeljebb tapadós hátú kis cédulákon közölte utasításait.

Az évtizedek alatt irdatlan mennyiségű, kézírásos cetlikkel teleragasztott dosszié halmozódott föl. New York állam főügyésze, Letitia James ezeket követeli már régóta, hogy kiderüljön, milyen szerepet játszott Trump az ingatlanai körüli adó- és banki machinációkban. Januárban a vagyont kezelő Trump Organization jogásza azt mondta az ügyészségen, hogy ezeket a dossziékat sosem nézte át senki, mert úgy vélték, bármilyen valószínűtlennek is tűnjön, de a cég tulajdonosa nem vett részt a pénzügyi bevallások elkészítésében. Az ügyészek ebben végül is egyetértettek: ez felettébb valószínűtlen.

A hét elején aztán Arthur Engoron New York-i bíró is egyetértett és napi tízezer dollárra büntette személyesen a volt elnököt, amíg nem tesz eleget a dokumentumokra vonatkozó ügyészségi felszólításnak. Ügyvédje, Alina Habba hiába hivatkozott arra, hogy nem Trump, hanem a cége birtokában vannak a papírok, így ha valakit bírságolni kell, akkor az a vállalkozás. Igaz, azt is hiába jelentette ki – a tudósítások szerint profizmusra vallóan rezzenéstelen arccal –, hogy bármennyire is sajnálják ezt egyesek a teremben, ügyfele tisztességes ember.

Trump ingatlanainak értéke mindig attól függött, hogy éppen hitel fedezeteként volt rájuk szüksége vagy adót kellett utánuk fizetni. Az első esetben felfelé, az utóbbiban lefelé tért el a reális összegtől, ami banki, illetve adócsalás. Emiatt két vizsgálat is folyik ellene, bár az egyik a manhattani ügyészségen zsákutcába látszik futni, ami miatt két, az eljárásban vezető szerepet játszó ügyész fel is mondott. Az egyik búcsúzóul még kijelentette, hogy Trump bűnösségéhez kétség sem fér, de ennek bizonyítása már mások feladata lesz. A másik vizsgálatot vezeti Letitia James, akit Trump ezért visszatérően politikai boszorkányüldözéssel vádol. A főügyész mindenesetre jegelte politikai ambícióit és visszalépett a Demokrata Párt szenátori előválasztásától, csak hogy befejezhesse a most a vádesküdtszéki szakaszban tartó eljárást.

Ha Trump ellen New Yorkban vádat emelnek és akár csak első fokon elítélik, az megnehezíti és jogilag is támadhatóvá teszi indulását a 2024-es elnökválasztáson. Márpedig arra nagy szüksége van, ha el akarja kerülni a felelősségre vonást a 2020-as eredmény megváltoztatására irányuló erőfeszítései, illetve a Capitolium ostromára való felbujtás és szervezkedés miatt. A Trump Organization csalásai nyomán a céget és annak tulajdonosát legfeljebb pénzbírsággal sújthatják, a választási trükközés ellenben Georgiában és másutt is bűncselekmény, amiért börtön jár. A pénzügyi csalások és a választási machinációk miatt indult eljárások között tehát van bizonyos összefüggés, még az is elképzelhető, hogy végső soron éppen az lesz Trump veszte, amit ő biztonságos megoldásnak gondolt: a cetlik.

Politikai ellenfelei júniusra időzítik a nyilvános meghallgatásokat a 2021 január 6-i eseményeket vizsgáló képviselőházi bizottságban. A bizottság addig viszonylag csendben gyűjti a tanúvallomásokat és a bizonyítékokat – Trump egykori kabinetfőnöke, Mark Meadows például átadott 2319, az üggyel kapcsolatos sms-üzenetet, ami önmagában is kincsesbányának tűnik. Jamie Raskin, a bizottság tagja szerint a leleplezések robbanóanyagként fognak hatni. S amilyen a politika, alighanem a Republikánus Pártban is vannak, akik Trump ellehetetlenülésének szurkolnak, hogy ezzel megnyíljon a 2024-es elnökjelöltséghez vezető út a vetélytársai előtt .