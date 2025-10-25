Az sem biztos, hogy a demokrata elnökjelölti versenyt meg tudná nyerni, de gondolkodik.
Vállalja az elnökjelöltséget a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) tisztújító közgyűlésén Wladár Sándor, az 1980-as moszkvai olimpia aranyérmese.
Áder János köztársasági elnök elfogadja a következő államfői ciklusra szóló felkérést. Az államfő ezt tartalmazó nyilatkozatát csütörtökön juttatta el az MTI-hez a Köztársasági Elnöki Hivatal.
Szerdán bejelentették, hogy hét jobboldali jelölt vív meg egymással azért, hogy a konzervatív tábort képviselje a jövő tavasszal esedékes francia elnökválasztáson. Hatan közülük a Nicolas Sarkozy által fémjelzett Republikánusok párt tagja, egy pedig az ultrakonzervatív Kereszténydemokrata Párt (PDC) képviselője. A kampány már régóta folyik a jobboldalon, ebben azonban új fordulatot hozhat Jacques Chirac volt köztársasági elnök betegsége.
A jó politikát az igazolja, ha az emberek azt gondolják, hogy "ezek" olyasmit akarnak csinálni, ami nekem jó és fontos, sőt, még bele is szólhatok - állítja Szanyi Tibor. Az MSZP júniusi tisztújító kongresszusán induló elnökjelöltek terveit bemutató interjúsorozatunk első részében az elsőként programot hirdető, azt "Apa, kezdődik!" címmel még a párt választmányi ülésének ajtajára is kifüggesztő európai parlamenti képviselővel beszélgettünk. Szanyi állítja: valódi politikai alternatívát kínál az MSZP-nek.
Szanyi Tibor mellett Molnár Gyula is ringbe szállhat az MSZP elnökségi posztjáért – értesült a Magyar Idők.
Hillary Clinton választási csapata egyelőre nem foglalkozik azzal, hogy a New York Times hírének megfelelően valóban bejelenti-e az elnökválasztáson való indulást Joe Biden alelnök. Jennifer Palmieri, Clinton kampányszóvivője azt közölte, mindig is tudták, hogy nem lesz könnyű dolguk. „Nem voltak illúzióink” – hangoztatta.
Hillary Clinton nagyobb sebességre kapcsolt, szombaton tartotta első igazi kampánygyűlését. Több mint ötezer demokrata támogató előtt ismertette programját a New York-i Roosevelt-szigeten, Franklin Delano Roosevelt híres, 1941-es beszédének helyszínén. A volt külügyminiszter, szenátor áprilisban jelentette be, hogy másodszorra is megpályázza a demokrata elnökjelöltséget. Hillary 2008-ban esélyesnek számított, de alulmaradt egy fiatal szenátorral, Barack Obamával szemben.
Bár sokáig úgy látszott, hogy Hillary Clinton jövőre akadály nélkül megszerezheti a demokrata elnökjelöltséget, a jelek szerint mégis lesznek kihívói. Hétvégén Martin O’Malley, Maryland állam volt kormányzója jelentette be, hogy harcba száll a Fehér Házért. O’Malley szombaton Baltimore-ban tartotta kampánynyitó nagygyűlését. Kormányzóvá választása előtt a város polgármestereként szolgált.
Barack Obama amerikai elnök a CBS televíziónak kijelentette: sajtójelentésekből tudta meg, hogy Hillary Clinton volt külügyminiszter a hivatali ideje alatt nem hivatalos, hanem magán e-mail-domainről levelezett.
Jim Webb volt virginiai demokrata szenátor bejelentette, fontolgatja, hogy 2016-ban megpályázza a demokrata elnökjelöltséget. Webb az NPR közszolgálati rádiónak nyilatkozott, mondván, foglalkoztatja, hogy milyen irányban halad Amerika, s mit kellene tenni. A volt szenátor feleségével már beszélt arról, hogy esetleg indul, de még nem hozott végleges döntést.