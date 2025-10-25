Szanyi Tibor: célok harca legyen ez a megmérettetés

A jó politikát az igazolja, ha az emberek azt gondolják, hogy "ezek" olyasmit akarnak csinálni, ami nekem jó és fontos, sőt, még bele is szólhatok - állítja Szanyi Tibor. Az MSZP júniusi tisztújító kongresszusán induló elnökjelöltek terveit bemutató interjúsorozatunk első részében az elsőként programot hirdető, azt "Apa, kezdődik!" címmel még a párt választmányi ülésének ajtajára is kifüggesztő európai parlamenti képviselővel beszélgettünk. Szanyi állítja: valódi politikai alternatívát kínál az MSZP-nek.