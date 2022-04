Megtették tétjeiket: Eldőlt, hogy a különböző parlamenti tisztségekre kiket javasolnak az ellenzéki összefogás pártjai

A neveket tartalmazó levelet tegnap küldték el Kövér László házelnöknek.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a minap jelentette be, hogy továbbra sincs megállapodás az Országgyűlésbe bejutott pártok között a parlamenti tisztségekről. A Fidesz ezzel együtt fenntartja álláspontját, hogy a pozíciókat kétharmad-egyharmad arányban osszák el a kormányoldal és az ellenzék között. A döntés Kövér László házelnök kezében van.

A fideszes indítvány értelmében a tizenöt bizottsági elnöki posztból öt jutna az ellenzéknek, beleértve a Mi Hazánkat is. Emiatt viszont szinte bizonyos, hogy lesznek még viták. Az egyesült ellenzék ugyanis – a Népszava birtokába került lista alapján – négy elnöki tisztséget szeretne. A Mi Hazánk pedig kettőt. Összesen ez hat, a Fidesz által felajánlott öt helyett. (Toroczkai László pártja a nemzetbiztonsági és a vállalkozásfejlesztési bizottság vezetésére tart igényt.)

Úgy értesültünk, hogy az egyesült ellenzék elképzelése szerint Vajda Zoltán (MSZP) lenne a költségvetési bizottság elnöke. Alelnök Z. Kárpát Dániel (Jobbik), tagok: Bakos Bernadett (LMP), Jámbor András (Párbeszéd), Tóth Endre (Momentum). A fenntartható fejlődés bizottságát Keresztes László Lóránt (LMP) vezetné. Az alelnök Szabó Rebeka (Párbeszéd) mellett tagként még Orosz Anna (Momentum) kapna helyet a testületben. A népjóléti bizottság élére az egyesült ellenzék Varju Lászlót (DK) javasolja. Alelnök Komáromi Zoltán (DK) lenne, a tagok pedig: Sebők Éva (Momentum), Szabó Tímea (Párbeszéd), Varga Ferenc (Jobbik).

A nemzetbiztonsági bizottság elnöki székében – azon a poszton, amit a Mi Hazánk is kinézett magának – az egyesült ellenzék Sas Zoltánt (Jobbik) látná szívesen. Tagok lennének Molnár Zsolt (MSZP) és Tompos Márton (Momentum).

Az Országgyűlés alelnökének az ellenzék a DK-s Oláh Lajost javasolja, a jegyzői tisztségre pedig párttársát, Arató Gergelyt, az LMP-s Bakos Bernadettet, a szocialistáktól Hiszékeny Dezsőt és Szabó Sándort, a Párbeszédtől Jámbor Andrást, illetve a jobbikos Z. Kárpát Dánielt. A jegyzői posztoknál is vita várható a Mi Hazánkkal, hiszen az ellenzéki oldalnak összesen hét jegyzői helyet szán a Fidesz, amiből az öszellenzék most hatra javaslatot is tett.

Ami a további tisztségeket illeti: a Házelnöknek elküldött javaslat szerint a vállalkozásfejlesztési bizottság ellenzéki alelnöke Kordás László (DK), tagja Lőcsei Lajos (Momentum) lenne. Az amúgy jelentős létszámú törvényalkotási bizottság alelnökének Hiller Istvánt és Komjáthi Imrét (mindkettő MSZP) írták, tagjai pedig az összellenzék oldaláról: Arató Gergely (DK), Barkóczi Balázs (DK), Berki Sándor (Párbeszéd), Brenner Koloman (Jobbik), Gurmai Zita (MSZP), Hajnal Miklós (Momentum), Hegedüs Andrea (DK), Kanász-Nagy Máté (LMP), Kálmán Olga (DK), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Lukács László György (Jobbik). Az európai ügyek bizottsága alelnöke a jobbikos Balassa Péter és a DK-s Gy. Németh Erzsébet lenne, tagja pedig a momentumos Bedő Dávid. A gazdasági bizottság alelnöke a DK-s Dávid Ferenc és a Párbeszéd részéről Mellár Tamás, tagok: az LMP-s Csárdi Antal, a Momentum részéről Orosz Anna, a párbeszédes Tordai Bence, valamint a jobbikos Z. Kárpát Dániel.

A honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke a szocialista Harangozó Tamás, és a jobbikos Lukács László György, tagja a momentumos Gelencsér Ferenc lesz a javaslat szerint. Az igazságügyi bizottság alelnöke a DK-s Sebián-Petrovszki László, tagja a jobbikos Lukács László György és a momentumos Szabó Szabolcs. A kulturális bizottság alelnökének a DK-s Gréczy Zsoltot és a szocialista Kunhalmi Ágnest nevezték, tagoknak az MSZP-s Hiller Istvánt, a momentumos Szabó Szabolcsot és párttársát, Tóth Endrét. A külügyi bizottságban a legmagasabb összellenzéki pozíció a jobbikos Brenner Kolomané lenne alelnökként, tagoknak a momentumos Gelencsér Ferencet, a szocialista Gurmai Zitát, illetve a DK-s Vadai Ágnest delegálták. A mentelmi bizottság alelnöki posztjára a Demokratikus Koalíció képviselője, Kálmán Olga a kiszemelt, tagjai a szocialista Komjáthi Imre, illetve a momentumos Tompos Márton. A mezőgazdasági bizottság alelnöke Varga Zoltán (DK), tagok: Bencze János (Jobbik), Lőcsei Lajos (Momentum). A nemzeti összetartozás bizottság alelnöke: Molnár Zsolt (MSZP), tagok: Berki Sándor (Párbeszéd), Sebők Éva (Momentum).

Hadházy Ákos – aki a Momentum támogatásával indult az előválasztáson, majd nyert a zuglói körzetben – arra kérte az ellenzéki pártokat, hogy ne töltsenek be tisztségeket az Országgyűlésben. A felsorolásból látható, hogy ennek a kérésnek csupán a Momentum tett eleget: a párt politikusai a bizottságokban is csak tagok lesznek, elnöki vagy alelnöki posztra nem jelentkeztek. Mivel azonban a Momentum tagjai – a többiekhez hasonlóan – mégis részt vesznek az Országgyűlés hétfői alakuló ülésén (legalábbis az eskütételen), Hadházy jelezte, hogy nem ül be a párt parlamenti frakciójába. Előzőleg Kocsis Máté kilátásba helyezte, hogy azok, akik bojkottálják az alakuló ülést, nem lehetnek majd képviselők és nem kapnak tisztséget, bár azt hozzátette, hogy a képviselői esküt akár később is le lehet tenni.