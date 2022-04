Helyretették Semjént a pedagógus szakszervezetek

A miniszterelnök-helyettes azt mondta: Orbán Viktor miniszterelnök „bölcsességén”, a „nagy világkihívásokon”, nem pedig a szakszervezetek tetszésén múlik a kormányzati struktúra összeállítása.

A kormánynak a közigények szerint kell eljárnia, a szakszervezetek pedig ezt közvetítik, amikor hiányolják, hogy az oktatás nem kapott eddig külön képviseletet a kormányban. Ez utóbbinak meg is lett a káros következménye, amit mindenki, akinek gyermeke, unokája van érzékel, ahogyan maguk a diákok is – nyilatkozta lapunknak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője.

Nagy Erzsébet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szavaira reagált, aki az ATV kérdésére azt mondta: Orbán Viktor miniszterelnök „bölcsességén”, a „nagy világkihívásokon”, nem pedig a szakszervezetek tetszésén múlik a kormányzati struktúra összeállítása – így például az, lesz-e önálló Oktatási Minisztérium, amit a PDSZ mellett a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is követelt.

A miniszterelnök-helyettes szerint a szakszervezetek választások előtti követelései, akciói politikailag motiváltak voltak, szerinte az nem reális, hogy például egy bérmegállapodás jöjjön létre az érdekképviseletek és a kormány között. Nagy Erzsébet erre úgy reagált: a sztrájkbizottsági tárgyalások már tavaly ősszel elkezdődtek, nem az áprilisi választások előtt néhány héttel.

– közölte a PDSZ ügyvivője.

Totyik Tamás, a PSZ alelnöke a Népszavának azt mondta: amíg az oktatás nem rendelkezik kellő súllyal a kormányzati struktúrában, és olyan miniszterek felelősek a területért, akiknek fogalmuk sincs az oktatásügyről, addig nem lehet fontos nemzetstratégiai ágazatról beszélni.

– fogalmazott a PSZ alelnöke.

Totyik Tamás emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnök keddi tanácsára is, mely szerint „ha jó vagy valamiben, kérd meg az árát”. A kormányfő beszélt arról is, hogy a magyar oktatók, pedagógusok a nemzetközi eredmények alapján is kiválóak. Ennek ellenére a kormány – mutatott rá a PSZ alelnöke – a szakszervezetek minimális bérköveteléseit sem fogadta el.