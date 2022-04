Farkasszemet néznek Budapesten Ukrajna hívei a magyar putyinistákkal

A szombati tüntetés sajátos helyzetbe hozta az EU-n belül erősen oroszbarátnak számító Orbán-kabinetet.

A korábban bejelentett oroszpárti tüntetés közvetlen közelébe szervezett ellentüntetést a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület és a Jednisty Asociaciya/Egység Ukrán Egyesület a Deák térre 13 órára, egy órával a korábban a Szabadság térre bejelentett Oroszország melletti szimpátiatüntetéssel szemben.

A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület levélben fordult a BRFK-hoz, kérve, hogy vonják vissza az orosz szimpátiatüntetés engedélyét, ám a rendőrség ennek nem tett eleget.

Az ukrán ellentüntetés leírása szerint „1956 óta tudjuk és átérezzük, mit jelent, amikor a Kreml beleszól egy szabad ország belügyeibe, rákényszeríti akaratát egy demokratikus országra. Ukrajna most ezt 2022-ben még véresebben, még több ártatlan áldozattal éli át. Segítsetek nekünk megmutatni, hogy Magyarországon, Budapesten sokan vannak azok, akik mellettünk állnak.” A tüntetők a Deák térről a Vértanúk terére vonulnak majd át. Azaz: mindössze száz méter fogja elválasztani az Ukrajna melletti szolidaritásért tüntetőket a korábban a Szabadság térre bejelentett oroszbarát tüntetőktől.

Mint arról beszámoltunk, az agresszor Oroszország melletti „szimpátiatüntetést” meglehetősen sajátos körülmények között szervezték. Úgy tudni, hogy eredetileg egy G. Csaba nevű vidéki asztalos kisiparos jelentette be magánszemélyként a BRFK-nál. Eredetileg a Hősök teréről akartak vonulni orosz és magyar zászlókkal a Szabadság térre az amerikai nagykövetség elé, mivel magyarázatuk szerint – nagy vonalakban a Kreml propagandájával egybehangzóan – az Egyesült Államok a felelős a háborúért, az Oroszország elleni „túlzott szankciók” pedig élelmiszer- és energiaválságot hoznak a világra.

A Facebookon szerveződő tüntetéshez több szimpatizáns és csoport is csatlakozott, meglehetősen vegyes társaság, így akadtak közöttük szélsőjobboldali, oltásellenes, illetve összeesküvés-elmélet hívők. Feltűnt a színen egy bizonyos P. Zoltán is, akinek a neve már korábban felmerült egy, az orosz katonai hírszerzéshez (GRU) köthető történetben. Korábban több, sikeres adathalász kibertámadás is történt a Honvédelmi Minisztérium (HM) dolgozói ellen egy qov.hu-s domainről, amely mögött nyugati szakértők egyértelműen a GRU-t gyanították. Később a qov.hu-s domain P. Zoltán tulajdona lett. A győri informatikus fiatalember akkor lapunknak adott nyilatkozatában tagadta, hogy kapcsolatba állt volna az orosz adathalászokkal, ugyanakkor az orosz szimpátiatüntetést két, április elején létrehozott, meglehetősen zavarosnak tűnő Facebook-csoport hirdette meg, ahol az egyik fő szervező P. Zoltán lett. Később viszont P. Zoltán kiszállt a szervezésből, és távozásával egyidejűleg eltűnt az eredeti eseményleírás, illetve több alkalommal is törlődtek a furcsa, frissen létrehozott Facebook-csoportok.

Az oroszpárti tüntetés eredeti kezdeményezői ellenben nem nyugodtak ebbe bele, újabb eseményt hoztak létre az interneten, igaz, immáron vonulni nem szándékoztak, csak egyenesen a Szabadság térre tervezték a tüntetést, mivel túl kevesen jelentkeztek a vonulásra. Jelenleg a „Traktoristák a Bolygóért” nevű csoport eseményeként fut a szombati szimpátiatüntetés. A zöld, globalizációellenes és bejegyzéseiből ítélve erőteljesen putyinista csoportosulás önjellemzése szerint: ők a „környezetvédelem sötét oldala, aminek semmi köze se a környezethez, se a normális észhez. Mélyszántást az aszfaltra, búzatáblákat a panelek tetejére!”

A tüntetést néhány, ismert orosz propagandaoldal is népszerűsítette, ugyanakkor a magyarországi oroszszimpatizáns szélsőjobboldali szcéna, így az oroszbarát Mi Hazánk Mozgalom sem nyilvánult meg az ügyben.

A szombati tüntetés sajátos helyzetbe hozta az EU-n belül erősen oroszbarátnak számító Orbán-kabinetet. A BRFK korábban levélben tudatta, hogy a gyülekezési törvény alapján nem lehet megtiltani a rendezvényt, így a rendőrség azt tudomásul vette. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy látta: a szólásszabadság megilleti a hétvégi tüntetés résztvevőit is, így megkérdeztük arról, hogy mi a kormány véleménye az orosz tüntetésről, különösen, mivel a kormánypárt támogatói között erős az orosz szimpátia. A tárcavezető úgy nyilatkozott, hogy ezt nehéz megítélni, így szerinte az ellenzékben is vannak ilyen megnyilvánulások. A tüntetésről azt mondta: – Mi mindig is elítéltük az orosz agressziót, értelemszerűen a tüntetést meghirdetőknek a véleménye az élesen eltér ettől.