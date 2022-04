Pornót nézett a parlamentben a brit képviselő, felfüggesztették a pártjában

Neil Parish azt állította, „tévedésből” nyitotta meg a pornográf tartalmat az ülésteremben.

Vizsgálatot indítottak és felmentették a brit konzervatív pártban Neil Parish-t, miután a tory képviselő pornót nézett a parlamenti ülésteremben - írja a BBC. A nagy botrányt kavart történet már több napja napvilágot látott a brit sajtóban, akkor még névtelenül érkezett a bejelentés, hogy egy brit parlamenti képviselő felnőttfilmmel szórakoztatta magát az ülésteremben, később azonban mégis nyilvánosságra hozták a politikus kilétét. Parishre még a hét elején tett panaszt két képviselőnő, akik állítólag látták az akciót.

Neil Parish elmondása szerint mindenben aláveti magát az ellene indított vizsgálatnak, amely azt hivatott megállapítani, hogy a politikus megsértette-e a parlamenti képviselők magatartási kódexét, ugyanakkor megvárja a vizsgálat eredményét, mielőtt érdemben kommentálná azt. Tettét mindazonáltal elismerte, mint fogalmazott, természetesen az ügy kínos, a felesége és a családja számára is, és jelenleg elsősorban ez foglalkoztatja. Hozzátette, felesége viszont nagyon támogató és ezt köszöni neki. Azt is mondta, hogy ha elmarasztalja az illetékes bizottság, akkor nem marad parlamenti képviselő, addig azonban továbbra is ellátja a feladatát parlamenti képviselőként.

Sue Parish, a politikus felesége a Timesnak szintén nagyon kínosnak nevezte a történteket, s megérti a felháborodások okát, ugyanakkor férjét „egészen rendes srácnak” és „kedves embernek” tartja.

Később Neil Parish arról beszélt, hogy „tévedésből” nyitotta meg a pornográf tartalmat a telefonján. Parlamenti mandátumáról és a környezetvédelmi bizottság vezetői posztjáról azonban továbbra sem mond le, legalábbis az ellene zajló vizsgálat végéig biztosan nem.