Érzéki zsarnokságba csomagolva

A szürke ötven árnyalata könyvtrilógia az elmúlt évek szenzációja, világszerte 100 millió példányban fogyott négy évvel ezelőtti megjelenése óta. A közelmúltban bemutatott, alaposan beharangozott filmverzió is mérhetetlen siker, csupán hazánkban eddig közel félmillió honfitársunk ült be rá. A történet, amely önkéntelenül is a szexuálisan alávetett szerepet propagálja, szélsőséges reakciókat vált ki az emberekből. A témáról Bede Zsuzsa szexuálpszichológus és Kelecsényi László filmtörténész beszélt a Népszavának adott páros interjúban.