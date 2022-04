Saját hibája miatt vasalt be súlyos összegeket utasain a Ryanair

A légitársaság egyelőre a sajtó megkeresésére sem reagált, pedig nem ez az első hasonló eset.

Fejenként 55 fontot, átszámítva nagyjából 25 ezer forintot számolt fel a Ryanair a reptéri becsekkolásért, miközben pénteken órákon keresztül nem működött sem a honlapjuk, sem az applikációjuk - számolt be róla a Telex.

James Daley, a brit Fairer Finance fogyasztói érdekvédelmi csoport tagja arról beszélt, az eljárás egyértelműen sérti a fogyasztóvédelmi törvényeket és rendeleteket, ezért a légitársaságnak azonnal kártalanítania kell a megterhelt ügyfeleket, ellenkező esetben a Versenypiaci Hatóságnak kell beavatkoznia. Úgy tudni, eddig a sajtó megkeresésére sem reagált a cég.

A Ryanairrel egyébként a jelek szerint aránylag sok a rossz tapasztalat: egyrészt az Independent egy 2018 novemberi cikke szinte teljesen hasonló esetről számolt be, másrészt figyelemreméltó a Which? fogyasztói csoport felmérése is, amely szerint a közelmúltban a Ryanair bizonyult az egyik legrosszabb ügyfélélményt nyújtó légitársaságnak. Továbbá más légitársaságok mellett a Ryanair ellen is vizsgálatot indított a brit Verseny- és Piacfelügyelet tavaly, amiért a lockdown miatt meghiúsult utazások résztvevőinek nem volt hajlandó visszatéríteni a megvásárolt jegyek árát.

A portál a Telegraph alapján írt arról, hogy megsokasodott a Twitteren az utasok panaszainak a száma az oldal leállása miatt, volt olyan, akinek 200 eurót kellett fizetnie a rodoszi reptéren a weblap leállása miatt: mivel nem tudták online hozzáadni csomagjaikat a jegyükhöz, a Ryanair még meg is büntette őket a beléptetésnél az extra fedélzeti poggyászok miatt.