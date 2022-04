Elbocsátják a 168 Óra teljes szerkesztőségét, kiszervezik az újságírói munkát

Leépítés volt a Pesti Hírlapnál is.

Teljes szerkesztőségét elbocsátja a 168 Óra hetilap kiadója, mintegy 15 főt. Távozik Makai József, a lap főszerkesztője is, igaz, őt nem elbocsátják, hanem maga mondott fel, mert nem ért egyet azzal a vezérigazgató által kezdeményezett struktúraváltással, amelynek értelmében a továbbiakban kizárólag külsős szerzőktől rendelnek írásokat, azaz nem fix szerkesztőség állítja majd elő az újság tartalmait - értesült a Media1.

A lap telefonon elérte Milkovics Pált, a lapot kiadó Michaeli, Schwartz & Brit Media vezérigazgatóját és társtulajdonosát, aki megerősítette a hírt. Az elbocsátást azzal magyarázta, hogy a lap működése a jelenlegi költségszint mellett nem fenntartható, az újság hosszú ideje veszteséget termel, így költségvágásra, „optimalizációra” van szükség. A szabadúszós megoldástól a kiadó költségeinek drasztikus csökkentését reméli.

Az elbocsátások nem érintik a lap internetes kiadásának, a 168.hu-nak a működését, amely már egy ideje önállóan üzemel és továbbra is belsős újságírókkal tervezik működtetni. A hetilap munkatársai azonban nehéz helyzetbe kerülnek, ugyanis

A Media1 kérdésére Milkovics Pál nem tagadta, hogy „fájdalmas” lépésről van szó (legalábbis a lapátra tett újságíróknak mindenképp - a szerk.), s állítása szerint megérti a távozásra kényszerülő munkatársak csalódottságát, de szerinte ez volt az egyetlen üzletileg racionális lépés annak érdekében, hogy a 168 Óra a továbbiakban is meg tudjon jelenni. Hozzátette, az eddigi stáb magas színvonalú, jó lapot állított elő.

Az átszervezéssel megtakarított költségekből Milkovics Pál szerint javítani próbálnak a 168 Óra marketingtevékenységén, emellett kampányokat is indítanak annak érdekében, hogy a lap példányszáma növekedjen és újra üzletileg fenntartható pályára álljon. A Media1 emlékeztetett, hogy az elmúlt években meglehetősen nagyot zuhant a 168 Óra eladott példányszáma, tehát lehetett számítani arra, hogy előbb-utóbb valamilyen drasztikus változás áll majd be a lap életében. Milkovics Pál szerint a leépítés nélkül teljesen elszállt volna az esélye a lap folytatásának.

Egyébként a 168 Óra kiadójánál tavaly júliusban szerzett 50 százalékos tulajdonrészt Shabtai Michaeli izraeli-grúz származású üzletember, aki korábban elismerte, hogy bő tíz éves barátság fűzi Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterhez, de állítása szerint a befektetésének ehhez nincs köze és üzleti kapcsolatban sem állnak.

A kiadó Michaeli, Schwartz & Brit Media Zrt. néhány nappal az április 3-ai országgyűlési választások után egy másik termékénél is drasztikus változtatást eszközölt: a Pesti Hírlapnál a magas nyomdai költségekre, valamint a papírárak drasztikus emelkedésére hivatkozva a napi megjelenésről hetire álltak át. Most az is kiderült, hogy az átállás itt is súlyos leépítésekkel járt, s mára jóval kevesebb szerzővel állítják elő az újságot, emellett az új szerkesztőségi struktúrában szintén dolgoznak külsős szerzőkkel.