NHL: Alapszakasz után jön a hirig

Két, a pandémia miatt kurta-furcsa szezon után végre kiegyenesedett az észak-amerikai bajnokság. Az NHL alapszakaszát, végleg kibújva a tradicionális klubok árnyékából, a Florida nyerte, a pontkirály a 123 egységig jutó edmontoni Connor McDavid lett.

Fellélegezhettek az NHL fejesei: ha kisebb zökkenőkkel is, de az eredeti tervek szerint április végére befejeződött a világ legerősebb hokiligájának alapszakasza, magyar idő szerint kedd hajnalban kezdődhet a 16 csapatos, legkésőbb június végéig tartó rájátszás a Stanley Kupáért, azaz két, a koronavírus miatt zaklatott idény után végre normál körülmények között hirdethetnek majd bajnokot.

Mint ismert, tavalyelőtt az őszbe csúszott a playoff, emiatt viszont a tavalyi alapszakaszt 82-ről 56 meccssere kellett kurtítani, s három hónap késéssel indult. A pandémia még az idei szezon első felébe is beleszólt, megannyi mérkőzést halasztottak el, emiatt végül az NHL-játékosok nem mehettek a pekingi olimpiára, viszont az eredendően az ötkarikás játékok miatti leállás idején sikerült pótolni a kimaradt meccseket.

Noha sokáig úgy tűnt, az alapszakasz győztesének járó Elnök-kupa, ahogyan tavaly is, Denverbe kerül, ám a Colorado Avalanche az utolsó hat meccsét lelazsálva – öt zakót begyűjtve – végül "csak" a Nyugati-főcsoportot nyerte meg utcahosszal, átengedve a kevéssé értékes szakaszbajnoki címet a Floridának, mely 1993 óta íródó klubtörténetében először ért ilyen magasságba. A Panthers hosszú évek kínos vergődése után az elmúlt fél évtized tudatos csapatépítésének köszönheti sikerét, a keretből 12 játékos ért el legalább 35 pontot, Jonathan Huberdeau pedig 85 gólpasszával a liga legjobb előkészítője lett, 115 pontjával pedig a harmadik helyig nyomult a gólokat és asszisztokat összesítő kanadai táblázaton. Melynek élén tavalyhoz hasonlóan – a 2016/17-es idény óta pedig negyedszer – az edmontoni Connor McDavid végzett 123 egységgel (44 gól, 79 gólpassz), akinek eddigi 1,43-as pont/meccs mutatójánál a liga történetében csak hárman – az egyaránt halhatatlan Wayne Gretzky, Mario Lemieux és Mike Bossy – mondhatnak jobb átlagot magukénak.

Nem véletlen, hogy Edmontonban reménykednek, az utolsó, 1990-es bajnoki cím után ismét messze juthat a McDavid mellett a német pontgyáros, Leon Draisaitl által tolt Oilers, legalább, mint 2006-ban, amikor csak a Carolina állította meg a nagydöntőben. A sportág őshazája, Kanada az Edmonton mellett a Calgaryban és a Torontóban bízhat, hogy 1993 után végre ismét sikerül helyi egyletnek elhódítania a Stanley Kupát. A legközelebb ehhez éppen tavaly a rekordbajnok Montreal állt, mely a fináléig jutott, ahol a címvédő Tampa állította meg, a Canadiens azonban az idén nemhogy a playoffba nem került be, de – többek között az elképesztő sérüléshullámnak, illetve az elhibázott igazolásoknak köszönhetően – konkrétan tökutolsó lett a ligában. Egy évvel ezelőtti finálébeli társa viszont az idén harcba indulhat a triplázásért, bár elnézve a Keleti-főcsoport erejét – mind a nyolc, rájátszásba jutott csapat elérte a 100 pontot, ami példanélküli az NHL történetében –, nem lesz könnyű dolga a Lightningnak, s nemcsak azért, mert a dupla címvédés ritka bravúr az NHL-ben – utoljára négy évtizede a New York Islandersnek sikerült (a Szigetlakók 1980 és 1983 között négyszer diadalmaskodtak zsinórban).

A rögös úton a címvédő Tampára nyitásként rögtön az a Toronto vár, amely 1967 óta próbálkozik sikertelenül a kupa elhódításával, s egyúttal a döntőbe kerüléssel. A Maple Leafsnél az idénre is bivaly keretet raktak össze, náluk játszik a 60 találattal gólkirály Auston Matthews is, ám a négy nyert mérkőzésig tartó playoff-párharcokban valahogy mindig berozsdásodik az alapszakaszban olajozottan működő gépezet, tavaly például 3-1-es vezetésről estek ki a rájátszásba éppen csak becsúszó ősi rivális Montreal ellen. Durva párharcnak ígérkezik Keleten a főcsoport-második Carolina és a mindenki ellen esélyes, ellenben igencsak hektikus Boston, valamint a szintén tudatos építkezés után az idén elképesztő fejlődésen átment New York Rangers és a Sidney Crosby vezette Pittsburgh összecsapása. A legsimábbnak a Florida-Washington párharc tűnik, bár a fővárosiaknál ott lesz az NHL-örökgóllistáján immár harmadik, az idén pályafutása során 9. alkalommal legalább ötven találatig jutó – korábban erre csak Gretzky és Bossy volt képes – orosz Alekszandr Ovecskin.

Nyugaton elvileg a Nashville ellen kezdő Coloradónak kikövezett útja lehet a főcsoport-döntőig, főleg, ha folytatni tudja elképesztő hazai produkcióját: a 41 meccsből 32-t megnyert, s mindössze négyet bukott el rendes játékidőben. A másik ág tetejéről a szintén remekül építkező, az idén a támadási hatékonyságát is szinte tökélyre fejlesztő Calgary indul – Johnny Gaudreau és Matthew Tkachuk személyében két 105 pont feletti csatárral –, mely elsőként a két évvel ezelőtti nagydöntős Dallason akar túljutni. A már említett Edmonton, mely McDaviddel még nem nyert rájátszás-párharcot a playoffba négy év szünet után visszatérő Los Angeles ellen kezd, s pikánsnak ígérkezik az idény végére a liga egyik legjobb-legrutinosabb kapusával, Marc-Andre Fleuryvel erősítő Minnesota és a három évvel ezelőtti meglepetésbajnok St. Louis csatája is.