Az észak-amerikai jégkorongbajnokság (NFL) idénynyitóján a bajnoki címvédő Carolina a tavalyi és tavalyelőtti Stanley-kupa győztesét, az idén tavasszal viszont a playoffba sem jutott Floridát fogadja.
Tucatnyi év után érhet fel újra az NHL csúcsára a Bruins, de sok az ellenlábas: elkezdődött az észak-amerikai jégkorong-bajnokság rájátszása.
Péntek este a prágai O2 Arénában a Nashville Predators–San Jose Sharks mérkőzéssel megkezdődik az észak-amerikai jégkorong-bajnokság (NHL) 2022/23-as idénye.
Nem sikerült sorozatban harmadszor elhódítania a Stanley-kupát a Tampának az NHL-ben, a floridai címvédőt a Colorado verte összesítésben 4-2-re a nagydöntőben. Ez a klubtörténet harmadik bajnoki címe.
Két, a pandémia miatt kurta-furcsa szezon után végre kiegyenesedett az észak-amerikai bajnokság. Az NHL alapszakaszát, végleg kibújva a tradicionális klubok árnyékából, a Florida nyerte, a pontkirály a 123 egységig jutó edmontoni Connor McDavid lett.
Szerda virradóra két mérkőzéssel megkezdődött az észak-amerikai jégkorong-bajnokság, az NHL 2021-22-es idénye, melynek nagy kérdése, negyven év után tud-e triplázni egy csapat, s ha nem, ki állítja meg a duplán címvédő Tampát?
Megvédte címét a Tampa Bay Lightning az észak-amerikai jégkorong-bajnokságban, az NHL-ben.
Semmi sem úgy történt az észak-amerikai profi jégkorongligában, ahogy szokott, és ez így lesz majd a rájátszásban is.
Koronavírus-fertőzések miatt a tervezett május 10. helyett 16-án ér véget az észak-amerikai profi jégkorongliga alapszakasza az Északi-divízióban.
Szerdán elrajtol az NHL 2020-21-es szezonja: a koronavírus miatt rendhagyó lebonyolítással, a harmadával rövidebb alapszakasszal.
Kedd hajnalra véget ért minden idők leghosszabb NHL-idénye: a Tampa Bay Lightning története során másodszor nyerte el a Stanley-kupát.
Az Oilers szombaton jelentette be, hogy Colby Cave életét nem tudták megmenteni.
Az észak-amerikai profi hokiliga új sztárja a 42 éves David Ayres, aki vészkapusként állt be a Carolina Hurricanes csapatába, ráadásul győztes meccsen.
Elmaradt a hollywoodi befejezés: a Vegas Golden Knights az észak-amerikai jégkorong-bajnokság, az NHL nagydöntőjének ötödik mérkőzésén, hazai jégen 4-3-ra kikapott a Washington Capitalstól, így a fővárosiak 4-1-re győztek a sorozatban, s történetük során először emelhették magasba a Stanley-kupát. Persze azért így is akadt filmrendezőért kiáltó aspektusa az idei finálénak, hiszen a liga egyik legjobbja, az orosz Alekszandr Ovecskin megannyi csalódás után a 13. szezonjában végre bajnoki címet nyert.
Egy új csapattal, a Vegas Golden Knights-szal, és szokás szerint rendkívül kiegyenlített erőviszonyokkal kezdődik az észak-amerikai profi jégkorongliga küzdelemsorozata.
Két egymást követő szezonban is a Pittsburgh Penguins győzelmével ért véget az észak-amerikai jégkorongbajnokság (NHL).
Keddre virradóra megkezdődött az észak-amerikai jégkorong-bajnokság, az NHL nagydöntője, vagyis e sorok olvasásakor a keleti főcsoportgyőztes Pittsburgh Penguins, illetve a nyugati bajnok Nashville Predators közül az egyik csapat már elmondhatja, lépéselőnybe került a négy győztes mérkőzésig tartó, s a Stanley-kupa magasba emelésével végződő sorozatban.
Műtét vár Jamie Bennre, az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szombaton zárult alapszakaszának pontkirályára.
A tervek szerint hétvégén tér vissza Henrik Lundqvist, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) listavezető New York Rangers kapusa, akit február 2-án talált torkon a korong.
Szuper Levi - kalandjaim a Kisstadiontól az NHL-ig címmel megjelent Szuper Levente, 98-szoros válogatott jégkorongozó önéletrajzi könyve.
A Los Angeles Kings nyerte a Stanley Kupát, miután az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) döntőjének ötödik mérkőzésén kétszeri hosszabbítás után 3-2-re legyőzte a vendég New York Rangerst, így összesítésben 4-1-re győzött.