Történelmi washingtoni hokiarany

Elmaradt a hollywoodi befejezés: a Vegas Golden Knights az észak-amerikai jégkorong-bajnokság, az NHL nagydöntőjének ötödik mérkőzésén, hazai jégen 4-3-ra kikapott a Washington Capitalstól, így a fővárosiak 4-1-re győztek a sorozatban, s történetük során először emelhették magasba a Stanley-kupát. Persze azért így is akadt filmrendezőért kiáltó aspektusa az idei finálénak, hiszen a liga egyik legjobbja, az orosz Alekszandr Ovecskin megannyi csalódás után a 13. szezonjában végre bajnoki címet nyert.