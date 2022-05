Színészfelvételi a botrányok után

Egy hete indult a Színház- és Filmművészeti Egyetem felvételijének első rostája. A felvételiről és az SZFE-botránnyal kapcsolatos érzéseikről a felvételizőket kérdezte a Népszava.

Tavaly indított először prózai színész osztályt az „új SZFE”. Az akkori felvételi előtt jelentek meg azok a toborzóvideók, amelyekben a most elsőéves hallgatók osztályfőnöke, Szarvas József, és az azóta rektornak kinevezett Rátóti Zoltán mondta el azt a verset, amellyel még pályája kezdetén felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetemre (illetve akkor még Főiskolára). Mindkét színművész a Nemzeti Színház tagja és mindketten az elmúlt két évben kaptak Kossuth-díjat.

Számos konfliktus kötődik a végül alapítványba kiszervezett intézmény új vezetőségéhez, az elmúlt két évben – a járványhelyzet okozta nehézségek mellett – az SZFE-ügy árnyékolta be a hazai színházi szakma életét. A kialakult helyzet legnagyobb vesztesei a „régi SZFE” oktatói, hallgatói és a frissen felvételizők, nemcsak a most fókuszba kerülő színész szak volt érintett a változásban, hanem a filmes, látványtervező, elméleti és egyéb képzések is. 2021-ben még a slágerszakokra is kevesebben jelentkeztek, emiatt idén februárban a több, mint 150 éves egyetem történetében először pályaorientációs napot tartottak, mégpedig nem az intézmény épületében, hanem a Nemzeti Színházban. Az esemény az idei felvételit készítette elő, buzdította a fiatalokat, ekkoriban jelent meg az interneten egy újabb marketing céllal készült videó, mely egy egészen naiv, idilli képet fest mind a felvételiről, mind a színészlétről, szlogenje pedig a következő: „Váltsd valóra!”

A reklám, illetve a buzdítás önmagában ártalmatlan tevékenység, de nem mehetünk el szó nélkül a tény mellett: a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek soha nem rábeszélnie, inkább lebeszélnie kellett a felvételizőket. Az intézmény sohasem szorult komoly reklámra, hiszen szakjai minden évben számolhattak a magas arányú túljelentkezéssel.

Aki színművész, tehát diplomával rendelkező színész szeretne lenni, az Magyarországon két helyre jelentkezhet: a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemre vagy a kaposvári egyetemre, mai nevén Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemre. Mindkét intézmény szorosan kötődik a Vidnyánszky Attilához, aki párhuzamosan vezet osztályt mindkét egyetemen, az SZFA kuratóriumának elnöke, Kaposváron pedig – hosszas átszervezés és címváltoztatások után – ő lett „a művészeti képzés magas színvonalú biztosításáért felelős rektori megbízott”, jelentsen ez bármit is. Magyar nyelvű színművészképzés Budapesten és Kaposváron kívül csak a határon túlon – Marosvásárhelyen, Kolozsvárott és Újvidéken elérhető.

„Váltsd valóra!” – üzeni a legutóbbi videó a nehéz helyzetbe kerülő felvételizőknek, a színészet sokak számára álom, és bár nem lehetetlen színésszé válni egyetemi képzés nélkül, a diploma komoly biztosíték a szakmában. Az álom valóra váltásához szükséges papír valójában felülírja az SZFE új vezetésével kapcsolatos ellenérzéseket, ez derül ki azoknak a felvételizőknek szavaiból, akiket lapunk kérdezett.

„Ha felvesznek Budapestre, nem fogok visszalépni, ha Kaposvárra jutok csak be, akkor nem biztos, hogy elmegyek, szeretnék Pesten maradni.” – mondja az egyik felvételiző. A határon túli egyetemekre a megkérdezettek közül senki sem jelentkezik, mindenki úgy érzi, túl messze van, sokba kerülne. „Gondolkodtam Marosvásárhelyen, de nem hinném, hogy jelentkezem. Hallottam a Freeszfe képzéseiről, de egyrészt nem tudok eleget róla, másrészt fizetős, nem tudom, hogy kapok-e rendes diplomát.” – nyilatkozta egy másik felvételiző – „Nem értek egyet azzal, ami az SZFE-vel történt, de nem én tehetek róla, én tanulni akarok, az a célom, hogy színész legyek.”

Az új prózai színészosztályt Funtek Frigyes vezeti majd, és mint kiderült, Quintus Konrád lesz a társosztályfőnök, a zenés mesterséget Pápai Erika, a művészi beszédet Bardóczy Attila oktatja majd. „Nem tudtam semmit Funtek Frigyesről, elolvastam azt, amit az interneten találtam róla, Pápai Erika neve ismerős volt, de bevallom, Quintus Konrádot egyáltalán nem ismertem.” – mondja egy megkérdezett, mások is hasonlóan vélekedtek. Sokan részt vettek a tavalyi felvételin is, amit Rátóti Zoltán és Szarvas József vezetett. Minden megkérdezettünk úgy látja: tavaly és idén is pozitív légkör jellemezte a felvételit, nagyon kedvesek és lelkesek a felvételiztető tanárok. „Jó hangulatú volt a felvételi, Funtek Frigyes folyton viccelődött, Pápai Erika is nagyon kedves volt. Szabadon választhattam, mit szeretnék mondani, aztán később ők is kértek, olyan volt, mint bármelyik másik első rostán” – mondta egy másik felvételiző.

Fontos a felvételi, a legtöbben nem először jelentkeznek a Színműre, de az SZFE-ügy, az egyetemfoglalás után már nem ugyanazt jelenti a jelentkezés: „Tavaly még eldöntöttem, hogy nem adom be a jelentkezésemet, az ismerőseimmel el is döntöttük, hogy szabotáljuk az egészet. Végül egy színész, aki a Kádár-korban járt az SZFE-re, lebeszélt minket, azt mondta, ő sem értett egyet a korszak ideológiájával, mégis ottmaradt, mert színész akart lenni.” – mondta egy harmadik megkérdezett, hozzátette – „Azt akarom megtanulni, ami hasznos, nem azért jelentkeztem, mert egyetértek azzal, ami az egyetemmel történt, én csak valóra akarom váltani az álmom.”

Úgy tudjuk, az első rostán továbbjutottak már megkapták az értesítést a felvételi második fordulójáról, a kapott üzenetek alapján a másodrosta helyszíne a Nemzeti Színház lesz.