Az idei Budapest Pride résztvevői a pesti alsó rakparton a Szabadság térre vonulnak majd

A szervezők azt remélik, hogy júliusban a „Karmelita-kolostor ura” is kifüggeszti erkélyére a szivárványzászlót.

Üzennünk kell, úgy hogy az adriai yachtokon, Marbellán, és a moszkvai eligazításokon is meghallják. Sokan vagyunk és megvédjük egymást – írják a Népszavához eljuttatott hétfői közleményükben a Budapest Pride szervezői. Az idei, július 23-ra szervezett felvonulásuk útvonalához – ahogyan azt korábban megírtuk – a tavalyihoz hasonlóan idén is új helyszínt kellett keresniük, mert a Mi Hazánk lefoglalta arra a napra az Andrássy utat.

A 27. Budapest Pride felvonulás útvonala ezúttal a Duna pesti oldalán, a Dráva utca sarkánál kezdődik, a Carl Lutz és az id. Antall József rakparton megy végig, ezt követően elhalad a Parlament mellett, majd a Zoltán utcára fordul, és a Szabadság téren – ahogy fogalmaznak – egy csodás piknikkel, beszédekkel, civil faluval, és egy szuper, szabadtéri bulival ér majd véget a ferencvárosi Budapest Parkban.

A közlemény arra is kitér, hogy a Budapest Pride szervezői azt remélik, hogy amikor menetük a Parlamenthez ér, „a Karmelita-kolostor ura, az államférfi, aki már a kommunizmus alatt is »harcolt a homoszexuális fickók jogaiért«, és a szivárványzászlót is az utcakép természetes részének tartja, ezúttal már kifüggeszti az LMBTQ mozgalom szimbólumát visszafogott, puritán stílusban berendezett, szolid cellájának erkélyére a Duna túlpartján”. Azt ígérik, a felvonulás onnan is bizonyosan látszani fog.

Továbbá ígéretük szerint ezután is fel fognak lépni a visszaélések ellen, felerősítik az elnyomottak hangját, és nem maradnak csendben, nem lesznek tétlenek! Emlékeztetnek a tavalyi, „orosz mintájú propagandatörvény” elleni tüntetésekre, valamint a tavalyi, több mint harmincötezres felvonulásra, és az érvénytelen népszavazásra.