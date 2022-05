Gráfokkal és halmazokkal nyomasztották az érettségizőket matekból

Nem volt egyszerű dolga a vizsgázóknak.

Gráfok, halmazok, geometria, mértani sorozat, térgeometria, valószínűségszámítás. Többek között ilyen témakörökből kaptak feladatokat a középszintű matekérettségi első részében a diákok. Az egyik feladatban még a BKK budapesti mobiljegyei is előkerültek – adta hírül az Eduline.

A portál által megkérdezett szaktanár azt mondta, a témakörök ugyan nem nehezek, de van pár csavar a rövid feladatokban. Hozzátette, vannak olyanok is, ahol elég a nagyon alapfokú tudás, akár „rajzolgatással” is megoldhatóak. „Idén nem a megoldás menetére lehet részpontokat kapni, hanem konkrét részkérdések vannak" - mondta. Ezen felül sok olyan feladat is bekerült az első tesztbe, ahol - vagy készen kapott vagy megrajzolandó - ábrákkal kell dolgozniuk az érettségizőknek. Illetve van valószínűségszámítás és kombinatorika is a feladatsorban, ez pedig nem minden diák kedvence” - magyarázta.

A matekból középszinten vizsgázók két feladatsort kapnak: az első 10-12 feladatot tartalmaz, ezek megválaszolásához alapfogalmakat, definíciókat, egyszerű összefüggéseket kell ismerniük. Ebben a feladatlapban előfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó vagy egyszerű feleletválasztós feladat is, de a feladatok többsége nyílt végű.

Az első feladatlap megoldására 45 percet kapnak a diákok, ha letelik az idő, a felügyelő tanárok összeszedik a lapokat, majd indul a vizsga második része.