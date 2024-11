Így tervezd a járványodat!

Lépten-nyomon számításokba, függvényekbe, becslésekbe botlani a világhálón, akad sok professzionális és rengeteg önkéntes munka is. Karanténban idő mint a tenger. Kutatnak a kormányok is. A hazai operatív törzsnek is dolgoznak matematikusok, statisztikusok, virológusok, forgatókönyveket gyártanak. Ezek – ismerve a törzsi közlésvágyat – tuti nem „mutiba készülnek”, és legfeljebb a krízis előrehaladtával fogjuk megismerni őket. Ha ugyan. A Koronamonitor becslése szerint a március 25-én ismert adatok szerint két hét múlva 4401, egy hónap múlva 175 977 ezer (nem csak igazolt) fertőzött lehet Magyarországon (változatlan kapcsolatszám mellett, aminél azonban ma az önkéntes karantén miatt sokkal jobb a helyzet). Az emberi kapcsolatok 50 százalékos csökkentése lelapítaná a görbét, így május 1-jén 894, majd lassú emelkedés után október 1-jén 230 093 fertőzött lenne. A 75 százalékos kontaktuscsökkenés megfordítaná a járványgörbét, de ez aligha kivitelezhető. A becslés nem számol új fejleménnyel, amiben azért érdemes reménykedni.