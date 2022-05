Dávidok a Góliátok ellen: Harc a hatalommal, a joggal, a kapzsisággal és a kincseket féltő múzeumokkal

Két dédunoka keresi az igazságot az Egyesült Államok bíróságain, akik családjuk nácik által elrabolt értékeit próbálják visszaszerezni.

Semmi nem változott azóta, hogy 1998-ban 44 ország aláírta a Washingtoni Irányelveket (Washington Principles), rögzítve a náci korszakban elkonfiskált javak visszaszolgáltatásának közös szándékát. A hatalom birtokosai, akik tehetnének valamit, morális kötelezettségeket emlegetnek, de a felelősséget inkább a bíróságokra testálják. Tengeren innen és túl azon vitatkoznak, kinek joga az ítélkezés, és hogy perbe hívhatók-e azok, akik a közgyűjteményekben eldugott családi értékeket tűzzel vassal próbálják megvédeni eredeti tulajdonosuktól. Számos per folyik az Egyesült Államokban, kifosztott európai családok megtapasztalva a hazai bíróságokat, inkább bíznak az ottani jogrendszerben azzal együtt is, hogy a magánszemélyek idegen államok elleni keresetének befogadását csak kivételes, például a bizonyított erőszakos kisajátítás esetében engedik meg a helyi törvények. A jogi eljárások évtizedekig húzódnak már azt megelőzően, hogy egyáltalán rátérnének az érdemi tárgyalásra. Az eredeti tulajdonosok már kihaltak, a 90-es éveiket taposó ,,ifjoncok" harcolnak a hatalommal, a joggal, a kapzsisággal és a kincseket féltő múzeumokkal.

Két Dávid keresi az igazságot napjainkban az Egyesült Államok bíróságain, mindketten Holocaust üldözöttek dédunokái, akik családjuk nácik által elrabolt értékeit próbálják visszaszerezni. A Herzog család nevében, David De Csepel tizenkét évvel ezelőtt adta be első keresetét a tengerentúlon. David Cassirer tizenhét esztendeje. Az ellenoldalon két európai állam, Magyarország, illetve Spanyolország próbál elbújni az idegen államok perbefoghatóságát gátló amerikai törvény mögé. A napokban mindkét ügyben Dávidoknak kedvező ítélet született.

Perbe hívhatják a magyar Nemzeti Vagyonkezelőt (MNV) Herzog Mór örökösei – döntött minap az Egyesült Államok Fellebbviteli Bírósága, amely egyúttal megerősítette, a család által indított perben a magyar állam immunitást élvez, azaz amerikai bíróságon nem perelhető. A törvény (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA) alapján az amerikai bíróságok csak kivételes esetekben fogadják be magánszemélyek keresetét, ha abban az alperes bármely idegen állam, vagy állami szervezet, így az utóbbiak egyfajta védettséget, érinthetetlenséget élveznek a legtöbb ügyben. Az MNV azonban elsősorban üzleti, nem pedig kormányzati szervezet, többszáz vállalat tulajdonosa így vádlottként perbe fogható. "Nincs semmi szuverén az energiagazdálkodásban, a szerencsejátékban, az autóflották birtoklásában" – idézte a kihirdetett ítéletet az amerikai bírósági ügyeket figyelő szakportál, a Law360. A testület fenntartotta azt a tavaly őszi kerületi bírósági döntést, amely engedélyezte a család három magyar múzeum (Nemzeti Galéria, Szépművészeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a MNV ellen indított perének lefolytatását, megnyitva ezzel az utat az örökösök, David De Csepel, Angela Herzog és Julia Herzog számára, hogy érdemi jogorvoslatot keressenek. A magyar kormány fellebbezett, a most beadott kérelmében megfogalmazott érvek inkább időhúzásnak, mint érdeminek tűnnek a jogi csűrés csavarásban nem jártas olvasónak. Egyebek mellett arra hivatkozik, hogy a kulturális intézmények, ahol ezek a műtárgyak ki vannak állítva, valójában nem tulajdonolják azokat, így alperesként nem hívhatók perbe. A beadványban szerepel az is, hogy a fellebbviteli bíróság ítélete ellentmond az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának a szuverén mentelmi joggal kapcsolatos precedenseinek, és a perben egyszerűen távol maradó félként, nem pedig immunitást élvező szuverén államként kezelte Magyarországot. Az ügyre rálátó forrásunk szerint azonban kifogyóban vannak a kifogások.

Egy másik ügyben is történt előrelépés a napokban az USA fellebbviteli bíróságán. Lilly Cassirer őrökösei 17 év pereskedés után jutottak el odáig, hogy kimondták az ítészek, a kaliforniai bíróság dönthet arról, milyen jogot kell alkalmazni a spanyol állam, illetve a madridi Thyssen-Bornemisza múzeum ellen indított perükben. A tét Pissarro "Rue St.-Honore, Apres-Midi, Effet de Pluie" című alkotása, amelyet Lilly 1939-ben Berlinben 360 dollárnak megfelelő birodalmi márkáért „eladott” egy náci tisztnek. Ez volt az ára annak, hogy férjével Angliába menekülhessenek. Az összeg soha nem került hozzá, viszont vízumot kapott, hogy mentse az életét, a kép pedig körbeutazta a világot mielőtt a Museo Nacional Thyssen-Bornemisza gyűjteményében kikötött 1993-ban. Hogy ott marad-e, vagy visszakapják Lilly örökösei, az máig sem dőlt el, és hiú ábránd, ha valaki azt gondolja, hogy a napokban hozott amerikai legfelsőbb bírósági ítélet - amely szerint a felperesek lakhelye szerint illetékes kaliforniai bíróság befogadhatja a keresetet -, sima utat nyit az örökös, a dédunoka David Cassirer számára. A kizárólag eljárásjogi döntés pusztán azt rögzítette, hogy a tulajdonjogra vonatkozó perekben egy külföldi állam felelőssége nem különbözik egy magánemberétől. A bírák azonban azt is kimondták, hogy a felperes tulajdonjoga egyértelműen sérült, és az irányadó szabályok szerint kell kiválasztani az alkalmazandó jogot, ám ezt a helyi bíróság döntésére bízták. Ennek azonban nem kis jelentősége van az ügyben, ugyanis a spanyol törvények szerint, ha egy műtárgy hat évnél régebben van köztulajdonban, még, ha törvényellenes volt is az előélete, nem vitatható a jóhiszeműség és a tulajdonjog. Kaliforniában nincs hasonló kritérium.